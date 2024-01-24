Крах Романа Гринкевича. Коли кидає не лише наречена…

Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством бізнесменів, яке втрапило у корупційний скандал

На початку цього тижня Державне бюро розслідувань продемонструвало всій країні 32-річного львівського бізнесмена Романа Гринкевича. Квест з розшуку цього чоловіка тривав всього кілька днів: підозрюваний підприємець втрапив до рук правоохоронців у напівоголеному вигляді, і ті поспіхом передали його під суд. 22 січня Феміда на два місяці арештувала Гринкевича з можливістю внесення 500 млн грн застави.

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Роман Гринкевич став відомим завдяки своєму батькові, впливовому підприємцю зі Львівської області Ігорю Гринкевичу. Наприкінці минулого року Гринкевич-старший намагався за $500 тис. хабаря підкупити співробітника Державного бюро розслідувань. На кону стояло матеріальне питання: звільнення з-під арештів майна підконтрольних Гринкевичу ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», ТОВ «Будівельна компанія Сітіград» і ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект». Ці компанії засвітила Рахункова палата, виявивши купу зловживань під час поставок товарів приватними компаніями Міністерству оборони.

Співробітник ДБР не клюнув на гроші бізнесмена, а Гринкевич-старший не лише не повернув матеріальні цінності, а втрапив в історію, яку цілком можна називати крахом. Нині глава відомого на всю країну сімейства перебуває у київському слідчому ізоляторі, його дружина через скандал була змушена звільнитися з престижного львівського вишу, а тепер великі неприємності у їхнього сина, за якого взялися правоохоронці.

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За даними аналітичної системи Youcontrol, Гринкевич-молодший володіє двома компаніями: ТОВ «Електроагротехніка» (створено у березні 2023 року) і ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» (зареєстровано у липні 2018 року). На початку 2023 року «Будівельний Альянс Монтажпроект» «відкусив» ласі шматки замовлень Міністерства оборони. Зокрема, в один день, 23 лютого, оборонне відомство підписало відразу 17 контрактів із компанією Романа Гринкевича. До цього, фірма молодого бізнесмена, здебільшого, трудилася на реконструкціях та ремонтах об’єктів соціальної сфери. Але аж ніяк, наприклад, не шила одяг. Тим паче для військових.

За версією слідства, лише на виконанні контракту Міноборони № 286/3/23/110 було допущено збитків на 18,49 млн грн. Компанія Гринкевича-молодшого, яка до 31 травня 2023 року мала поставити 1 тис. штук сорочок, футболок і куфайок для ЗСУ, купила їх у турецької фірми. У підсумку вказаний товар не відповідав заявленим Міноборони технічним умовам. Всього, загальна сума збитків, яку оборонному відомству завдали підконтрольні фірми сім’ї Гринкевичів, склала 934 млн грн.

Та цим смуга невдач, що спіткала заможну львівську сім’ю бізнесменів, не завершується. На новорічні свята влада Львівщини зробила Роману Гринкевичу ще один «подарунок» – одноосібно оголосила про розірвання двох великих договорів, які виконували ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект».

Такий крок важко пояснити, адже ще до грудня 2023 року (до корупційного скандалу) ділові відносини між Гринкевичами та чиновниками Львівської облдержадміністрації були на мазі. Спільні фото – зайва ілюстрація успішного партнерства місцевої влади та Гринкевичів.

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Ось, наприклад, у жовтні 2023 року бізнесмен Ігор Гринкевич у компанії перших осіб Львівщини підписав меморандум про співпрацю.

Заступник голови Львівської облради Юрій Холод, бізнесмен Ігор Гринкевич та начальник Львівської ОВА Максим Козицький (на фото зліва на право) підписали меморандум про співпрацю фото: Львівська ОДА

У березні 2023 року Роман Гринкевич відвідав Дніпропетровську ОДА, де фотографувався із очільником області Сергієм Лисаком. Йому Гринкевич-молодший передав волонтерську допомогу від свого благодійного фонду Hope.ua.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак дякує Роману Гринкевичу за волонтерську допомогу фото: Hope.ua

У листопаді 2022 року Ігор Гринкевич побував у Київській обласній раді, яка відзначила його подякою. На фото львівський бізнесмен без перебільшення сяє від щастя.

У листопаді 2022 року Ігор Гринкевич побував у Київській обласній раді, яка відзначила його подякою фото: Hope.ua

Очевидно, дуже дорогим для Гринкевича-старшого виявився нагрудний «Знак пошаний», яким його удостоїв на той момент міністр оборони Олексій Резніков у серпні 2022 року. Фотознімок нагороди з’явився на фейсбук-сторінці благодійного фонду Hope.ua.

Нагрудний «Знак пошаний», який отримав Ігор Гринкевич від на той момент міністра оборони Олексія Резнікова фото: Hope.ua

Усі ці фото – зайвий раз підтверджують, сім’я Гринкевичів тісно співпрацювала з владою не лише центральною, а й регіональною. Тривала ця ідилія доти, поки не вибухнула корупційна історія.

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Тоді ж про розрив будь-яких зв’язків із пов’язаними фірмами львівських підприємців заявило Міністерство оборони. Це відбулося після взяття на хабарі Ігоря Гринкевича. Відразу ж посипалися й інші бізнесові проєкти родини, які були зав’язані на багатомільйонні замовлення в регіонах. Зреклася партнерства з Романом Гринкевичем не лише його наречена, молода художниця Соня Морозюк, а й, наприклад, згадана вище Львівська облдержадміністрація. Чиновники області в односторонньому порядку почали розривати договори з фірмою Гринкевича-молодшого.

Прощавай, школо!

Як дослідив «Главком», 27 жовтня 2023 року управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації оголосило тендер на реконструкцію з добудовою 12-ти класних приміщень і реконструкція блоку сільської школи, де навчається трохи більше 400 учнів. Очікувану вартість робіт замовник оцінив у 115,27 млн грн.

До корупційного скандалу ділові відносини між Гринкевичами та чиновниками Львівської облдержадміністрації процвітали дані ProZorro

Наступного дня після оголошення тендеру на сайті ProZorro з’явився негативний відгук від громадянки Катерини Бритавської. Жінка звернулася до Держаудитслужби з проханням скасувати тендер «на школу в селі, де навіть немає 1 тис населення». «За ці кошти можна було б три-чотири нові школи побудувати. А під час війни, коли щодня гинуть захисники і захисниці від недостачі автомобілів, дронів, засобів захисту, тактичної медицини – це повна неповага до їхньої праці і життя», – наголосила небайдужа громадянка.

Натомість замовник без проведення конкурентного аукціону взяв і уклав напряму договір із ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» Гринкевича.

На другий рік війни замовник, без проведення конкурентного аукціону замовив у ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» будівельних робіть на 115 млн грн дані ProZorro

Фірма Гринкевича-молодшого вчинила «благородно», взяла і дала «знижку» на суму 287 тис. грн порівняно з очікуваною вартості закупівлі. Таким чином, остаточна ціна склала 114,9 млн грн. Договір підписав власник і директор компанії-переможця Роман Гринкевич.

12 грудня сторони підписали додаткову угоду до договору. У ній вони конкретизували, що вже у 2023 році ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» має отримати з бюджету 3,79 млн грн за виконані роботи.

Бізнесмен Гринкевич-молодший розраховував у 2024 році добудувати вартісний об’єкт у селі на Львівщині дані ProZorro

Серед переліку поданих документів був графік виконання робіт у вказаній сільській школі. Так-от у 2024 році планувалося одержати решту коштів – 111,19 млн грн. Під цим документом стояв підпис Романа Гринкевича, підкріплений «мокрою» печаткою.

За відомостями Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, 27 грудня 2023 року на рахунок ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» надійшло 3,79 млн грн. Гроші перерахувало управління капітального будівництва Львівської ОДА.

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Однак на другий день нового року замовник сповістив Гринкевича-молодшого про те, що відмовляється від його послуг. Без жодних пояснень. 12 січня керівник управління капбудівництва ОДА Роман Дуля «показав дулю» тезці Роману Гринкевичу – одноосібно розірвав договір про підряд на 115 млн грн.

Влада Львівщини розірвала контракт із компанією Романа Гринкевича вартістю 115 млн грн після скандалу, що прогримів на всю країну дані ProZorro

Дуля від Дулі

Аналогічним чином повів себе чиновник Дуля і в іншій закупівлі, яку виграло ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект». Ідеться про нове будівництво Центру безпеки громадян Східницької селищної територіальної громади на Львівщині вартістю 33,3 млн грн. На цьому об’єкті фірма Гринкевича вже встигла освоїти 11,36 млн грн.

12 січня 2014 року Роман Гринкевич одержав чергову сумну звістку від Львівської ОДА: з його фірмою розірвали будь-які відносини у питанні будівництва Центру безпеки.

Влада Львівщини розірвала ще один договір із фірмою Романа Гринкевича, який стосувався будівництва Центру безпеки громадян дані ProZorro

Та попри невдачі, що спіткали бізнес-династію Гринкевичів, 2023 рік усе ж видався врожайним для них, зокрема для компанії Романа Гринкевича, якого також тепер запроторили до СІЗО. Згідно з системою казначейських проплат spending.gov.ua, яку промоніторив «Главком», лише ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» заробило 80 млн грн на бюджетних закупівлях.

У 2023 році ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» заробило 80 млн грн на бюджетних закупівлях

«Главком» звернув увагу на проводку у розмірі 31,5 млн грн. У середині липня 2023 року гроші на рахунок ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» перерахувало ТОВ «Перспектива «Місто буд» – ще одна фірма з орбіти сім’ї Гринкевичів. Кошти пішли за будівельні матеріали, які призначалися для реконструкції будівлі військового містечка у Києві.

У липні фірмі Романа Гринкевича було перераховано 31,5 млн грн за начебто будматеріали. Слідство каже, що у такий спосіб виводилися гроші з оборонних контрактів дані Єдиного вебпорталу використання публічних коштів

У матеріалах досудового розслідування, яке стосується діяльності ТОВ «Перспектива «Місто буд», сказано: компанія виводила мільйони гривень із оборонних контрактів на близькі фірми під виглядом купівлі будівельних матеріалів. Серед фірм, яким «донатили», згадувалося й вищезгадане ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» Романа Гринкевича.

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Поки ж Ігор та Роман Гринкевичі перебувають у СІЗО Світлана Гринкевич (дружина та мати) займається приховуванням сімейних активів. Із останнього – приватне підприємство «Катерина» 10 січня 2024 року від Світлани Гринкевич перейшло у власність до мешканця Львівщини Василя Гундера. Йдеться про мотельний комплекс «Катерина», зведений на об’їзній трасі поблизу стадіону «Арена-Львів». За даними львівських ЗМІ, новоспечений власник Василь Гундер раніше працював водієм бізнесмена Ігоря Гринкевича на автомобілі Toyota Land Cruiser LC-200. Цю автівку було оформлено на приватне підприємство «Вернісаж-2000», власницею якого була також Світлана Гринкевич.

Віталій Тараненко, «Главком»