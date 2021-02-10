«Мінер» уманського автовокзалу отримав шість років тюремного ув'язнення

В Умані чоловік із в’язниці повідомив про замінування автовокзалу

33-річного чоловіка, котрий повідомив про замінування Уманського автовокзалу, ув'язнять на 6 років та 3 місяці.

Про це повідомляє пресслужба Уманської місцевої прокуратури.

Уманською місцевою прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 33-річного чоловіка, який, під час відбування покарання в державній установі «Старобабанівська виправна колонія (№92)» Міністерства юстиції України та перебуваючи там, умисно, з метою введення в оману правоохоронних органів, достовірно знаючи, що автовокзал в м. Умань по вулиці Київській не замінований, у березні 2020 року, за допомогою мобільного телефону, який він прихованим способом зберігав в колонії, зателефонував на спецлінію служби «102» ГУНП в Черкаській області та в усній формі повідомив про замінування Уманського автовокзалу, чим повідомив неправдиву інформацію про загрозу безпеці громадян та знищення об’єкту власності.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України як завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Наразі вироком Уманського міськрайонного суду Черкаської області зловмисника визнано винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 КК України та призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.71 Кримінального кодексу України за сукупністю вироків до призначеного покарання частково приєднати невідбуте покарання у виді позбавлення волі, призначене у 2019 році вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області, засудженому призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років 3 місяці.

Вирок суду вступив у законну силу.