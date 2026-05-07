Мін’юст просить ВАКС конфіскувати майно Азарова та його сина

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації активів колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Мін’юст просить застосувати до Миколи та Олексія Азарових санкції у вигляді стягнення їхніх активів у дохід держави. Відомство наголошує, що після втечі з України у 2014 році експосадовець активно підтримував анексію Криму та заперечував легітимність української влади.

З початком повномасштабного вторгнення РФ Микола Азаров продовжив інформаційне сприяння країні-агресору. Він регулярно поширює тези російської пропаганди, виправдовує війну та заперечує злочинний характер дій окупантів.

Його син, Олексій Азаров, колишній народний депутат від «Партії регіонів», володіє розгалуженою мережею бізнесу на території РФ. За даними Мін'юсту, його структури здійснюють матеріально-технічне забезпечення збройної агресії РФ, сплачуючи податки до бюджету держави-агресора та виробляючи необхідну для війни продукцію.

До стягнення заявлено активи, які належать Азаровим як прямо, так і через третіх осіб. Зокрема, у позові йдеться про:

об’єкти нерухомості та земельні ділянки в Києві та Київській області;

грошові кошти та корпоративні права;

ювелірні вироби;

книги та ікони, що мають історико-культурну цінність.

Нагадаємо, Микола Азаров очолював уряд України з березня 2010 року по січень 2014 року за часів президентства Віктора Януковича. Він залишив територію України після подій Революції Гідності, а його син Олексій виїхав з країни одразу після відставки батька. Наразі обидва перебувають у розшуку, але проживають у Росії.

Раніше повідомлялося, що колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров став академіком Російської академії наук. Азаров є доктором геолого-мінералогічних наук. Експолітика обрано академіком у відділенні наук про Землю за спеціальністю «гірничі науки».

У грудні минулого року Печерський райсуд Києва визнав Миколу Азарова винним у державній зраді. Разом із політиком вирок отримала його помічниця та адміністраторка Telegram-каналу.