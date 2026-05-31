Хабар за закупівлю дронів: суд арештував посадовця Держприкордонслужби та власника компанії-виробника БпЛА

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи фігурантам корупційного скандалу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання прокурорів та відправив під варту ключових фігурантів справи про вимагання великого хабаря за укладання контрактів на виробництво безпілотних літальних апаратів. Мова йде про високопосадовця прикордонного відомства та керівника приватного підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними слідства, посадовець Державної прикордонної служби України (ДПСУ) діяв у змові з власником приватної компанії, яка займається безпосереднім розробленням та випуском безпілотних систем. Організатори схеми намагалися нажитися на критично важливих державних оборонних закупівлях.

Фігуранти розробили план із вимагання неправомірної вигоди у розмірі 1 млн доларів США. За цю суму представник ДПСУ обіцяв забезпечити «зелене світло» для компанії – посприяти у безперешкодному укладанні державних контрактів, проходженні відомчих випробувань та подальшому фінансуванні поставок безпілотників для потреб українських прикордонників, які виконують бойові завдання на передовій.

Заслухавши аргументи обвинувачення та захисту, слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання антикорупційних прокурорів і призначив обом підозрюваним найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою. Разом із тим, закон зобов'язує суд визначити грошовий еквівалент застави, у разі внесення якого фігуранти зможуть вийти з ізолятора тимчасового тримання під особисті зобов'язання.

Для посадовця адміністрації ДПСУ: сума альтернативної застави визначена у розмірі 4 млн гривень.

Для приватного підприємця (власника компанії): з огляду на майновий стан та ризики, суддя встановив рекордну заставу – 44 262 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

