На Волині школярі вкрали у жінки $18 тиc. і купили собі мотоцикл

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Гроші викрали, коли жінка перебувала в іншому місті, а помешкання залишалося без нагляду
Поліція затримала зловмисників, ними виявилися односельці жінки

До правоохоронців звернулася 39-річна жителька селища Заболоття на Ратнівщині, яка повідомила про зникнення великої суми грошей із власного будинку. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Волинської області.

Гроші викрали, коли жінка перебувала в іншому місті, а помешкання залишалося без нагляду.

«Поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження – односельці потерпілої. Вони скористалися відсутністю господині та проникли до будинку. Кошти хлопці вже встигли витратити, зокрема на придбання мотоцикла», – ідеться у повідомленні відомства.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка у великих розмірах). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Житомирі мікрорайон Крошня та прилеглі території потерпають від дій агресивного угруповання підлітків. На рахунку банди, до якої входять троє рідних братів, уже щонайменше п’ять зафіксованих нападів.

Раніше повідомлялося, що поліцейські Києва затримали зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі. Подія сталася днями на проспекті Європейського Союзу. На спецлінію 102 звернувся молодий киянин із повідомленням про пограбування. Як з'ясувалося, хлопець вигулював собаку, коли до нього раптово підбіг незнайомець і вихопив із рук телефон.

Також поліцейські завершили розслідування та скерували до суду справу щодо двох іноземців, які займалися крадіжками тютюнової продукції у Дніпровському районі столиці. 

Хабар за закупівлю дронів: суд арештував посадовця Держприкордонслужби та власника компанії-виробника БпЛА
Єрмак з другої спроби намагається зняти арешт зі свого майна (документ)
Цивінський розпочав чистку БЕБ після корупційного скандалу
Корупція на дронах. Посадовець Держприкордонслужби та власник оборонної компанії отримали підозри
$700 тис. на незаконному виїзді чоловіків за кордон. На Буковині викрито схему
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

