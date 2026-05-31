На Волині школярі вкрали у жінки $18 тиc. і купили собі мотоцикл

Гроші викрали, коли жінка перебувала в іншому місті, а помешкання залишалося без нагляду

Поліція затримала зловмисників, ними виявилися односельці жінки

До правоохоронців звернулася 39-річна жителька селища Заболоття на Ратнівщині, яка повідомила про зникнення великої суми грошей із власного будинку. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Волинської області.

Гроші викрали, коли жінка перебувала в іншому місті, а помешкання залишалося без нагляду.

«Поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження – односельці потерпілої. Вони скористалися відсутністю господині та проникли до будинку. Кошти хлопці вже встигли витратити, зокрема на придбання мотоцикла», – ідеться у повідомленні відомства.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка у великих розмірах). Досудове розслідування триває.

