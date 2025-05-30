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Експрем'єр Азаров став російським академіком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Експрем'єр Азаров став російським академіком
Втікач Азаров не має наукових публікацій
фото з відкритих джерел

Російська академія наук вперше обрала академіком людину з нульовим індексом Гірша

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров став академіком Російської академії наук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Азаров, який очолював український уряд за часів правління президента-втікача Віктора Януковича, є доктором геолого-мінералогічних наук. Політика обрано академіком у відділенні наук про Землю за спеціальністю «гірничі науки»

Кандидатуру Азарова підтримали 527 академіків (14 виступили проти, 15 утрималися). Обрання Азарова академіком стало прецедентом, оскільки академіком Російської академії наук вперше став чоловік з індексом Гірша нуль. Це показник, який дозволяє судити про продуктивність вченого, наукової організації або навіть цілої країни. Він розраховується на підставі кількості публікацій та їх цитувань в інших наукових роботах. Чим більше статей і чим більше у кожної з них цитувань, тим вище значення індексу. Це одна з головних метрик, за якою судять про досягнення вчених.

ЗМІ повідомляли, що Азаров не має наукових публікацій. Також про нього немає інформації у базі Scopus, яка відстежує цитованість наукових статей. Раніше Азаров був членом-кореспондентом української Національної академії наук, однак у 2022 році його було виключено.

Як повідомлялося, Азаров подав кандидатуру до Російської академії наук. Після Революції Гідності він утік до Росії, де перебуває і нині. З 2014 року його розшукує СБУ.

До слова, «Главком» поцікавився, які пенсії з 2014 року отримують президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, нардеп кількох скликань і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимир Рибак, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович, народний депутат VII скликання Володимир Іванющенко, ексміністр оборони Павло Лебедєв та інші.

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Теги: Микола Азаров росія

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