Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу

Дисциплінарна палата тимчасово відсторонила Колегаєву від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя (ВРП) відновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Світлани Колегаєвої. Тепер її можуть звільнити через інциденти з алкоголем. Про це повідомляє Watchers.

У 2021 році суддя здійснила п'яне ДТП, в`їхавши у дерево на столичній Оболоні. Тоді Колегаєву оштрафували та позбавили водійських прав. Згодом у січні 2024 року до ВРП надійшла скарга щодо допущення Колегаєвою поведінки, яка підриває авторитет правосуддя. Скарга стосувалась вищезгаданих подій з пʼяним водінням.

Справу намагалися розглянути 28 лютого, але Колегаєва пішла на лікарняний. Тоді 17 квітня суддя попросила призупинити розгляд – оскільки пішла до війська за кілька днів до того.

Наприкінці липня військова частина повідомила представників ВРП, що у травні Колегаєва вибула до Києва для проходження служби. Після цього з'явилася інформація, що Колегаєва вживала алкоголь на військовій службі. Тому ВРП вирішила поновити розгляд дисциплінарної скарги.

У липні 2024 року Шевченківський суд Києва визнав Колегаєву винною у вживанні алкоголю під час служби у військовій частині. Тест показав 2,10 проміле, що відповідає середньому ступеню сп’яніння. Її оштрафували на 17 000 грн.

11 вересня 2024 року Дисциплінарна палата ВРП тимчасово відсторонила Колегаєву від здійснення правосуддя та ініціювала її звільнення з посади судді. На розгляд цього питання, 11 вересня, Світлана Колегаєва не зʼявилась.

Нагадаємо, що у липні 2021 року у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду потрапила у ДТП на вулиці Прирічній, 27. Вона була за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння.