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На Позняках автівка зіткнулася з трамваєм: рух затримується

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Позняках автівка зіткнулася з трамваєм: рух затримується
Наразі про постраждалих невідомо
фото: Соцмережі

Через ДТП затримується рух трамваїв №8 та 27

У Дарницькому районі Києва на проспекті Григоренка автівка врізалась у трамвай. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Як зазначається, через аварію затримується рух трамваїв №8 та 27. Тож пасажирам краще обирати інший транспорт.

На Позняках автівка зіткнулася з трамваєм: рух затримується фото 1

Наразі про постраждалих невідомо.  На місце ДТП прибула поліція. Станом на 11:02 рух трамваїв відновлено, але вони курсуватимуть з відхиленням від графіка.

Як раніше повідомлялося, у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч.

Також відомо, що на місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій у Києві працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються, є постраждалі.  Попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу. Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного

Теги: громадський транспорт Київ ДТП аварія

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