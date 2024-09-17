На Позняках автівка зіткнулася з трамваєм: рух затримується

Через ДТП затримується рух трамваїв №8 та 27

У Дарницькому районі Києва на проспекті Григоренка автівка врізалась у трамвай. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Як зазначається, через аварію затримується рух трамваїв №8 та 27. Тож пасажирам краще обирати інший транспорт.

Наразі про постраждалих невідомо. На місце ДТП прибула поліція. Станом на 11:02 рух трамваїв відновлено, але вони курсуватимуть з відхиленням від графіка.

Як раніше повідомлялося, у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10 автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч.

Також відомо, що на місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій у Києві працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються, є постраждалі. Попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу. Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного