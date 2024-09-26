Стати на військовий облік онлайн? Міноборони пропонує українцям нововведення

Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки

Законопроєкт також передбачає уточнення положення щодо військового обліку жінок, які хочуть проходити військову службу

Міністерство оборони розробило законопроєкт, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Про це йдеться на сайті відомства.

Як зазначають в Міноборони, відповідний проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки» – схвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

У Міноборони пояснили, що планується дозволити ставати на військовий облік призовників і уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі «Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста».

Відомство хоче також ліквідувати комісії для взяття на такий облік і скасувати проходження медичного огляду. Крім того, здобувачі вищої освіти будуть проходити медогляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

Законопроєкт передбачає уточнення положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу. Безпосередньо перед направленням на таку службу їх братимуть на військовий облік, а після завершення базової військової служби – на військовий облік військовозобов'язаних.

Нагадаємо, уряд виділив 71 млн 820 тисяч гривень на централізований друк повісток. Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 24 вересня. У пояснювальній записці Міністерства економіки сказано, що в планах кожного місяця друкувати по 300 тисяч повісток. Мінфін має виділити ці кошти з резервного фонду держбюджету.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістки тепер можуть бути на бланку із гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

До слова, Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, а також механізм їх перевірки та надсилання.