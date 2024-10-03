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Спецпрокурор представив нові докази проти Трампа про зрив виборів у 2020 році

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Спецпрокурор представив нові докази проти Трампа про зрив виборів у 2020 році
А сам Трамп у своєму дописі на Truth Social незабаром після того, як було подано заяву, написав: «Втручання у вибори!».
фото з відкритих джерел

Документ містить докази, що Трамп діяв як приватна особа, а не президент, намагаючись скасувати результати виборів 2020 року, що може позбавити його імунітету від кримінального переслідування

Федеральний суд у Вашингтоні оприлюднив документ, підготовлений спеціальним прокурором, що містить докази «злочинної поведінки» Дональда Трампа під час подій 2021 року, коли його прихильники атакували Капітолій. Про це повідомляє CNN.

Звіт, який складається зі 165 сторінок, був поданий з офісу спецпрокурора Джека Сміта і є найбільш детальним викладом доказів у справі проти Трампа. Документ вказує на зловмисні наміри Трампа не як президента, а як приватної особи, що може позбавити його імунітету, наданого Верховним судом щодо офіційних дій на посаді президента.

Захисники Трампа вже відкинули звинувачення, а речник його виборчої кампанії Стівен Ченг назвав доповідь «неправдивою» і «неконституційною».  Сам Трамп у своєму дописі на Truth Social заявив: «Втручання у вибори!».

Звіт містить раніше відомі свідчення у справі щодо подій 6 січня, а також нові докази. Серед іншого, в документі зазначається, що Трамп знехтував безпекою тодішнього віцепрезидента Майка Пенса під час атаки на Капітолій, а також відмовився визнати свою поразку на виборах 2020 року, попри численні спроби переконати його в цьому.

Нагадаємо, Трамп випереджає Гарріс в штатах, що вагаються – New York Post.

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Теги: прокурор США вибори вибори у США суд Дональд Трамп

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