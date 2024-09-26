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Мобілізація громадян від 50 років: нардеп пояснив нюанс

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Мобілізація громадян від 50 років: нардеп пояснив нюанс
Окреме мобілізаційне розпорядження про призов громадян віком 50-60 років видає Генеральний штаб ЗСУ
фото: Генштаб ЗСУ

Федір Веніславський пояснив, кого можуть призвати після 50 років

Директива Командування Сухопутних сил дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Це підтвердив народний депутат, член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради Федір Веніславський у коментарі Liga.net.

За словами нардепа, у директиві Командування Сухопутних сил дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію громадян віком 50-60 років. Такий підхід – загальна позиція військового керівництва.

Веніславський пояснив, що після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Окреме мобілізаційне розпорядження про призов таких громадян видає Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, що вперше про таку директиву Командування Сухопутних військ повідомив 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко. Згідно з документом, призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Крім того в директиві йдеться про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років. «Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом. З вказування всіх даних, які треба цьому чоловіку предʼявити», – казав Гончаренко.

До слова, вчора Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що уточнили деякі питання щодо призову військовозобовʼязаних громадян окремих категорій. Таке рішення ухвалене, зокрема, з метою «зниження суспільної напруги». Утім, деталі змін не оголошуються.

Теги: мобілізація Федір Веніславський військовозобов'язаний

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