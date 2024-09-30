Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта

В одному з районних ТЦК Одеської області чоловік вручав повістки військовозобов’язаним

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику «Дар’ївської колонії», який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території чоловік пішов служити в ТЦК в Одеській області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на окупаційну «владу» до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами. У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика.

Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Фігурант затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації Росії.

До слова, Служба безпеки оголосила про підозру клірику Московської церкви з Луганська. Він незаконно постачає представникам Російської православної церкви дорогоцінні вироби.