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У ДТП на Волині загинув повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У ДТП на Волині загинув повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка
Павло Чайка загинув у ДТП на Волині
фото з відкритих джерел

Слідчі розпочали кримінальне провадження у зв’язку з ДТП. Триває слідство 

На автодорозі поблизу селища Хорохорин Луцького району у ДТП 29 вересня загинув Народний герой України, повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка. Цю інформацію «Суспільному» у телефонному режимі 30 вересня підтвердив Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.

За інформацією поліції Волинської області, 36-річний житель Київської області, керуючи мотоциклом Harley Davidson, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого був 30-річний мешканець Володимира.

Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. 30-річна пасажирка легковика отримала травми, але не потребувала госпіталізації.

«Конкурент» зазначає, що за кермом мотоцикла був Павло Чайка.

29 вересня на автодорозі поблизу селища Хорохорин Луцького району сталася ДТП, у якій загинув Народний герой України Павло Чайка
29 вересня на автодорозі поблизу селища Хорохорин Луцького району сталася ДТП, у якій загинув Народний герой України Павло Чайка
фото: Національна поліція України

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство.

Прощання з Павлом Чайкою відбудеться 2 жовтня в його рідному Рожищі.

Що відомо про Павла Чайку

Павло Чайка родом із волинського міста Рожище, почесний громадянин міста. Разом із дружиною проживав у Києві.

Вступив до Волинського обласного військового ліцею у 15 років, після чого продовжив навчання на юридичному факультеті ВНУ ім. Лесі України. У 2007 році він розпочав свою військову кар’єру, спочатку відслуживши строкову службу в десантних військах, а потім підписавши контракт. Після двох років служби в «Беркуті», Павло повернувся до армії.

У 2015 році Міноборони України розповідало історію Павла Чайки. «Сігл» – оборонець Донецького аеропорту, учасник боїв на Дебальцівському плацдармі. У складі 79-ї ОДШБр, де був командиром взводу, пройшов найпекельніші бої: Слов’янськ, Зеленопілля, Мар’їнка, відбув дві ротації в Донецькому аеропорті, брав участь у боях за Дебальцеве. Двічі отримав поранення.

Як вказано на офіційному сайті Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Павло Чайка з позивним Сігл був нагороджений орденом «За мужність» тричі.

Орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Павла нагородили 8 липня 2014. Орденом «За мужність» II ступеня — 4 грудня 2014.

Орденом «За мужність2 I ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі був відзначений 26 лютого 2015.

У 2016 році отримав орден «Народний герой України».

Теги: ДТП Волинська область

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