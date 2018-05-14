На Дніпропетровщині боржник хотів вбити кредитора - його засудили до 10 років в’язниці

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Чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій і підірвав автомобіль, в якому перебував кредитор

Житель міста Синельникове Дніпропетровської області отримав 10 років позбавлення волі через спробу замаху на життя кредитора. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

«У ході судового розгляду встановлено, що чоловік, з метою неповернення великого боргу, намагався вбити кредитора. Для цього він заклав саморобний вибуховий пристрій і підірвав автомобіль, в якому перебував останній», — йдеться у повідомленні.

Проте злочинний намір на позбавлення життя людини обвинувачений не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі: адже потерпілому була вчасно надана медична допомога та потужність вибуховою пристрою виявилася недостатньою.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області виніс вирок мешканцю міста Синельникове за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України (замах на вбивство).

Суд погодився з позицією сторони обвинувачення, яка підтримувалась Синельниківською місцевою прокуратурою, та призначив чоловікові покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.