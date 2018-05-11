На Донеччині між прифронтовими селами знайдено арсенал боєприпасів

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Небезпечну знахідку вилучено для подальшого знищення

На Донеччині, у полі між прифронтовими селами Тоненьке та Сєверне, були знайдені чотири снаряди калібром 122 мм, реактивна система залпового вогню, два гранатомети та порохові заряди з артилерійських снарядів. Про це повідомляє Дружківське відділення поліції Донецької області.

Вчора до чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в Ясинуватському районі виявлено схованку з боєприпасами.

На місце одразу виїхали співробітники додаткового відділення поліції селища Очеретино, які оточили прилеглу територію. Поліцейські забезпечили охорону периметру до приїзду вибухотехніків та під час проведення робіт.

На поверхні землі було виявлено чотири 122-міліметрові снаряди, реактивна система залпового вогню калібру (БМ 21) калібром 122 мм, два РПГ-18, а також два порохових заряди зі 122-міліметрових снарядів (гільзи з порохом).

Небезпечну знахідку вилучено для подальшого знищення. Факт зареєстрований, проводиться перевірка. Власник небезпечної знахідки встановлюється.