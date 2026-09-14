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Генпрокурор закликав очільників НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури піти у відставку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Генпрокурор закликав очільників НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури піти у відставку
«Я раджу Семену Кривоносу та Олександру Клименку подати відставку вже сьогодні», - заявив Кравченко
фото: НАБУ/САП

Генпрокурор заявив, що керівникам антикорупційних органів не варто втягувати їх у особистий конфлікт

Генеральний прокурор Руслан Кравченко закликав директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка подати у відставку. Про це він заявив у відеозверненні, пише «Главком».

«Тому я раджу Семену Кривоносу та Олександру Клименку подати відставку вже сьогодні, не втягуючи органи і колективи в особистий конфлікт і боротьбу за себе та близькі оточення», – сказав Кравченко.

Генпрокурор також заявив, що Кривоносу варто пояснити обставини, за яких він, за твердженням Кравченка, зміг переконати міжнародну комісію у своїй доброчесності. Кравченко пов'язав це з кримінальним провадженням, у межах якого, за його словами, директору НАБУ підписали підозру.

Раніше Кравченко заявив, що підписав підозру Кривоносу. За словами генпрокурора, йдеться про підозру у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні, яке нібито мало створити підстави для уникнення відповідальності.

Кравченко також заявив про іншу підозру, яка, за його словами, стосується близької до керівника САП особи. Він стверджує, що йдеться про можливий вплив на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозицію неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Генпрокурор пов'язав ці провадження з операцією «Карфаген». За його версією, метою цієї операції було отримання доступу до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників та працівників НАБУ і САП, а також усунення самого Кравченка з посади.

«Я йду з посади, але не відступаю від свого обов'язку перед державою», – заявив Кравченко.

Варто нагадати, що генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про подання заяви про звільнення. Він попросив президента України та Верховну Раду прийняти його відставку.

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Теги: Руслан Кравченко операція «Карфаген» Генпрокурор НАБУ САП корупція корупція в Україні

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