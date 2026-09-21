Понад 3 млрд грн податків пішли повз бюджет: викрито мережу «конвертів»

Мережа «конвертаційних центрів» допомагала підприємствам виводити кошти в тінь та мінімізувати податкові зобов’язання

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора викрили масштабну мережу «конвертаційних центрів», якою користувалися 200 підприємств. За даними слідства, через схему було проведено 23,5 млрд грн, а сума несплачених податків перевищила 3 млрд грн. Про це повідомило Бюро економічної безпеки, пише «Главком».

За даними правоохоронців, схема діяла з 2023 року. До її роботи в різні періоди були залучені понад 40 людей із Києва та шести областей України. Для проведення операцій використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності, а також понад 8 тис. фізичних осіб-підприємців.

Підприємства реального сектору перераховували гроші на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт або надання послуг. Насправді такі операції не проводилися, а фінансові операції не відображалися в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

6 фото На весь екран









Кадри спецоперації фото: Бюро економічної безпеки

Надалі кошти переводили на рахунки інших підконтрольних підприємств та ФОПів. Частину грошей використовували для купівлі криптовалюти, яку потім конвертували в готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств, які користувалися її послугами.

Загальний обсяг конвертації, за даними Бюро економічної безпеки, становив 23,5 млрд грн. При цьому через мережу щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Для припинення діяльності мережі правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час слідчих дій вилучили понад 130 млн грн у різній валюті. Серед вилученого – близько $1,4 млн та €647 тис., а також телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств і бухгалтерські документи.

Наразі шістьом учасникам схеми повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, незаконних дій із банківськими рахунками та службового підроблення.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив про «космічний дефіцит» грошей в бюджеті України на 2027 рік.