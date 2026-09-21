Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Понад 3 млрд грн податків пішли повз бюджет: викрито мережу «конвертів»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Понад 3 млрд грн податків пішли повз бюджет: викрито мережу «конвертів»
Через схему було проведено 23,5 млрд грн
Бюро економічної безпеки

Мережа «конвертаційних центрів» допомагала підприємствам виводити кошти в тінь та мінімізувати податкові зобов’язання

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора викрили масштабну мережу «конвертаційних центрів», якою користувалися 200 підприємств. За даними слідства, через схему було проведено 23,5 млрд грн, а сума несплачених податків перевищила 3 млрд грн. Про це повідомило Бюро економічної безпеки, пише «Главком».

За даними правоохоронців, схема діяла з 2023 року. До її роботи в різні періоди були залучені понад 40 людей із Києва та шести областей України. Для проведення операцій використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності, а також понад 8 тис. фізичних осіб-підприємців.

Підприємства реального сектору перераховували гроші на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт або надання послуг. Насправді такі операції не проводилися, а фінансові операції не відображалися в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

6 фото
На весь екран
Кадри спецоперації
фото: Бюро економічної безпеки

Надалі кошти переводили на рахунки інших підконтрольних підприємств та ФОПів. Частину грошей використовували для купівлі криптовалюти, яку потім конвертували в готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств, які користувалися її послугами.

Загальний обсяг конвертації, за даними Бюро економічної безпеки, становив 23,5 млрд грн. При цьому через мережу щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Для припинення діяльності мережі правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час слідчих дій вилучили понад 130 млн грн у різній валюті. Серед вилученого – близько $1,4 млн та €647 тис., а також телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств і бухгалтерські документи.

Наразі шістьом учасникам схеми повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, незаконних дій із банківськими рахунками та службового підроблення.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив про «космічний дефіцит» грошей в бюджеті України на 2027 рік.

Читайте також:

Теги: корупція корупція в Україні податки економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Підстав для тривоги немає»: російські банки переконують себе, що все добре
«Підстав для тривоги немає»: російські банки переконують себе, що все добре
3 вересня, 11:14
Суд встановив альтернативою триманню під вартою заставу в 7 млн гривень
«Форест Гамп»: ВАКС визначив заставу для Дубовика з Офісу президента
21 серпня, 23:35
Блокада може позбавити аграріїв коштів, необхідних для та фінансування наступного виробничого циклу
Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
4 вересня, 06:15
Кабмін готує зміни для ФОПів-платників ПДВ
Звітності стане менше? Кабмін схвалив податкові зміни для ФОПів
3 вересня, 21:45
Однією з головних причин проблем із бюджетом є стрімке зростання витрат на війну проти України
Цифровий зашморг для бізнесу: Путін терміново збирає уряд
9 вересня, 16:44
Пільга діє для користувачів із посвідченням по інвалідності I, II та III груп
Паркування за 0 грн: хто та як може скористатися пільгою у «Київ Цифровий»
10 вересня, 15:45
Сам Сліпчук публічно не коментував обвинувачення
Операція «Карфаген»: ЗМІ показали мільйонні активи Сліпчука
11 вересня, 19:20
«Я раджу Семену Кривоносу та Олександру Клименку подати відставку вже сьогодні», - заявив Кравченко
Генпрокурор закликав очільників НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури піти у відставку
14 вересня, 08:24
За словами Зеленського, на економічну частину саміту прибули близько 500 представників бізнесу
Зеленський заявив про угоди на €1 млрд та майже 100 бізнес-проєктів у Карпатах
18 вересня, 16:33

Кримінал

Понад 3 млрд грн податків пішли повз бюджет: викрито мережу «конвертів»
Понад 3 млрд грн податків пішли повз бюджет: викрито мережу «конвертів»
Справа на 160 млн: суд розкусив маневри Тетяни Крупи із заміною захисників
Справа на 160 млн: суд розкусив маневри Тетяни Крупи із заміною захисників
Операція «Карфаген». Водій Кропиви вийшов із СІЗО
Операція «Карфаген». Водій Кропиви вийшов із СІЗО
Справа «Карфаген». ВАКС залишив родича Кропиви під вартою
Справа «Карфаген». ВАКС залишив родича Кропиви під вартою
Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у пів мільярда гривень
Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у пів мільярда гривень
Затримано чоловіків, які підірвали вибухівку біля ТЦК на Львівщині
Затримано чоловіків, які підірвали вибухівку біля ТЦК на Львівщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
146K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua