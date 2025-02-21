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На Вінниччині чоловік осквернив могилу військовослужбовця: як його покарав суд

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині чоловік осквернив могилу військовослужбовця: як його покарав суд
Обвинувачений бувши напідпитку на могилі загиблого військового навмисно зірвав з хреста його фото
фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Чоловік бувши напідпитку осквернив могилу українського захисника

Липовецький районний суд виніс вирок зловмиснику, який осквернив могилу військовослужбовця. Чоловік проведе за ґратами чотири роки ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

30-річний житель Турбівської територіальної громади 8 грудня минулого року вчинив наругу над місцем поховання загиблого захисника України та втік з місця події. Правоохоронці з’ясували, що обвинувачений бувши п'яним на могилі військового навмисно зірвав з хреста його фото та викинув статуетку. 

На Вінниччині чоловік осквернив могилу військовослужбовця: як його покарав суд фото 1

«Зважаючи на зібрані поліцейськими докази та обставини кримінального провадження суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Правоохоронці встановили причетних – ними виявилися двоє 13-річних хлопців.

Також на Тернопільщині у селі Млинівці 44-річний чоловік вчинив вандалізм, пошкодивши 11 могил військових. Цей інцидент викликав обурення серед місцевих жителів і представників влади. 

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Теги: суд вирок Вінниччина військові кладовище вандалізм

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