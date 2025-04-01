Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині

Російські військові просуваються на фронті

Російська армія просунулася у Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся біля Кіндрашівки, Пантелеймонівки та в Розливі», – йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся у Розливі мапа: DeepState

Окупанти просунулися біля Кіндрашівки на Харківщині мапа: DeepState

Нагадаємо, що уночі 1 квітня РФ не запускала ударні БпЛА по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингового каналу. Зазначається, що останній раз ніч минула без ворожих дронів 14 березня цього року, а до того – 14 жовтня 2024-го.

До слова, головне управління розвідки показало, як ударні дрони «Сич» нищать військові цілі окупантів.