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Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині
Російська армія просунулася біля Пантелеймонівки на Донеччині
мапа: DeepState

Російські військові просуваються на фронті

Російська армія просунулася у Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся біля Кіндрашівки, Пантелеймонівки та в Розливі», – йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся у Розливі
Ворог просунувся у Розливі
мапа: DeepState
Окупанти просунулися біля Кіндрашівки на Харківщині
Окупанти просунулися біля Кіндрашівки на Харківщині
мапа: DeepState

Нагадаємо, що уночі 1 квітня РФ не запускала ударні БпЛА по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингового каналу. Зазначається, що останній раз ніч минула без ворожих дронів 14 березня цього року, а до того – 14 жовтня 2024-го.

До слова, головне управління розвідки показало, як ударні дрони «Сич» нищать військові цілі окупантів.

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Теги: Донеччина Харківщина окупанти війна

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