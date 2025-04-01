На Харківщині псевдоцілителі ошукали українців на мільйони гривень

Серед постраждалих від дій шахраїв були тяжкохворі та їхні родичі

Співробітники кіберполіції викрили у Харківській області угруповання псевдоцілителів, які виманили у своїх «клієнтів» майже три мільйони гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За даними правоохоронців, до угруповання входили троє мешканців Харкова. У ефірі популярної програми на супутниковому телебаченні вони рекламували себе як «цілителів» та обіцяли дистанційне лікування тяжких хвороб.

Під час спілкування з потенційними «клієнтами» фігуранти називалися вигаданими іменами та стверджували, що є ясновидцями.

Розслідування встановило, що учасники угруповання виманили в українців – серед яких були тяжкохворі та їхні родичі – близько трьох мільйонів гривень.

Співпрацівники поліції провели обшуки у домівках та автомобілях фігурантів та вилучили комп’ютерну техніку, 19 мобільних телефонів, понад 30 банківських карт, 65 тисяч гривень та 6 500 доларів.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Усім трьом учасникам угруповання було оголошено про підозру ч. 4, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліція встановлює потерпілих та можливих співучасників фігурантів.

Також «Главком» повідомляв, що у Хмельницькому правоохоронці викрили групу чоловіків, які продавали автомобілі, ввезені для потреб ЗСУ. Учасники оборудки тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім продавали їх за готівку в розмірі від $5 500 до $6 500 за одну автівку.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові чоловіка, який видурював гроші у сімей українських полонених – нібито за «допомогу із обміном». Він видавав себе за «учасника волонтерської групи», що нібито займається обміном полонених.