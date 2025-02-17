На Одещині підлітки сплюндрували могили загиблих захисників України
Інцидент стався у Курісовській ОТГ Березівського району
На Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Правоохоронці встановили причетних – ними виявилися двоє 13-річних хлопців, повідомляє поліція Одещини.
Інцидент стався у Курісовській ОТГ Березівського району. Як виявилося, підлітки бешкетували на місцевому цвинтарі. За даними поліції, обидва – з сімей, що перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Слідчі внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань – його кваліфікували за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над місцем поховання особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
Також поліція з’ясовує суму матеріальних збитків, спричинених рідним загиблих.
За рішенням суду розглядатиметься питання щодо притягнення до відповідальності батьків хлопців за невиконання обов’язків щодо їхнього виховання.
Також ми повідомляли, що Служба безпеки та Національна поліція затримали двох російських агентів, які здійснили замовний теракт у Кам’янці-Подільському 5 лютого.
Раніше ми писали, що Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав підприємця винуватим у хуліганстві і перешкоджанні діяльності ЗСУ. Йдеться про інцидент, що стався торік біля селища Ворохта: там встановили блокпост, на якому чергували прикордонники і військові ТЦК, а фігурант справи із односельцями ображали військовослужбовців, блокували службовий автотранспорт і, зрештою, демонтували блокпост.
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