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На Одещині підлітки сплюндрували могили загиблих захисників України

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На Одещині підлітки сплюндрували могили загиблих захисників України
На Одещині невідомі сплюндрували могили загиблих захисників України
фото: Курісовська сільська рада

Інцидент стався у Курісовській ОТГ Березівського району

На Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Правоохоронці встановили причетних – ними виявилися двоє 13-річних хлопців, повідомляє поліція Одещини.

Інцидент стався у Курісовській ОТГ Березівського району. Як виявилося, підлітки бешкетували на місцевому цвинтарі. За даними поліції, обидва – з сімей, що перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Слідчі внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань – його кваліфікували за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над місцем поховання особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і

Також поліція з’ясовує суму матеріальних збитків, спричинених рідним загиблих.

За рішенням суду розглядатиметься питання щодо притягнення до відповідальності батьків хлопців за невиконання обов’язків щодо їхнього виховання.

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фото: Курісовська сільська рада

Також ми повідомляли, що Служба безпеки та Національна поліція затримали двох російських агентів, які здійснили замовний теракт у Кам’янці-Подільському 5 лютого.  

Раніше ми писали, що Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав підприємця винуватим у хуліганстві і перешкоджанні діяльності ЗСУ. Йдеться про інцидент, що стався торік біля селища Ворохта: там встановили блокпост, на якому чергували прикордонники і військові ТЦК, а фігурант справи із односельцями ображали військовослужбовців, блокували службовий автотранспорт і, зрештою, демонтували блокпост.

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Теги: Одеса ЗСУ вандалізм

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