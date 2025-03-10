Радянську мозаїку на станції метро «Палац Україна» демонтовано перфоратором (фото)

На станції метро «Палац Україна» у Києві перфораторами збили мозаїку, яку обіцяли демонтувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення дослідниці архітектури Ельміри Еттінгер.

Вона вказала, що демонтаж мозаїк провели вкрай необережно, фактично, вирвавши їх зі стін. На думку Еттінгер, до процесу слід було долучити професійних реставраторів, які б провели демонтаж охайно. Крім того, на думку Еттінгер, частину панно без комуністичної символіки можна було залишити.

«От так збивати твір видатних українських художників – це варварство і вандалізм», – зазначає активістка.

Ельміра Еттінгер вважає, що до демонтажу мали залучити професійних реставраторів фото: Elmira Ettinger/Facebook

Також невідомо, куди після демонтажу поділи цінну смальту, якою була виконана мозаїка. Еттінгер припускає, що її могли просто викинути як будівельне сміття.

Мозаїчне панно червоноармійця на станції метро «Палац України» планується демонтувати у 2025-му фото: The Village Україна

Нагадаємо, мозаїку на станції метро «Палац Україна» мали демонтувати в межах декомунізації. На колійних стінах були чеканки «Зірка червоної армії» й «Зірка Радянської Армії», які збили перфоратором, також у торці станції розташована велика мозаїка із зображенням червоноармійця, яка також підлягає демонтажу.

Чеканка «Зірка Радянської Армії» на станції метро «Палац України» останнім часом була закрита листами з оцинкованої сталі фото: КП «Київський метрополітен»

Раніше повідомлялося, що на станції метро «Майдан Незалежності» верхню частину чеканки із зображеннями «серпу й молота» на колійних стінах планують демонтувати у 2025-му. Поки що ці елементи закрили листами з оцинкованої сталі.

Також на станції метро «Вокзальна» планують демонтувати бронзові медальйони (присвячені «дружбі народів» і «владі рад»). Зважаючи на те, що станція є пам’яткою архітектури місцевого значення й має охоронний номер, для проведення демонтажу треба попередньо отримати дозвіл. Медальйони тимчасово закрили дерев’яними щитами. Оздоблення у вигляді щитів із комуністичною символікою замаскували ще в листопаді 2023-го. А на початку січня 2024-го на колійній стіні станції метро «Героїв Дніпра» перефарбували георгіївську стрічку, яку використовують у російській пропаганді.

До слова, у Харкові перейменували вулицю Серпову, що в Шевченківському районі міста. Тепер вулиця зветься на честь спеціального підрозділу «Кракен». Відомо, що відповідне рішення про перейменування вулиці було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради.