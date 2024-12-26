У Дніпрі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу

Активісти планують відновити пам'ятний знак власним коштом та розглядають можливість встановлення погруддя

У Дніпрі невідомі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу на бульварі його імені. Інформацію про це кореспонденту Радіо Свобода підтвердив голова Дніпровського товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга.

За його словами, цей факт виявила невелика група активістів, коли прийшла на місце вшанувати пам’ять Чорновола. Як зазначив Дремлюга, дошка простояла з початку 2000-х років.

«Коли саме це сталося, невідомо. Дошка була посаджена на клей і насаджена на гвинти, тобто вона не могла сама впасти, вона була добре закріплена і провисіла понад двадцять років», – сказав він.

Відновити дошку, розповів Іван Дремлюга, активісти вирішили власними зусиллями – можливо, в іншому дизайні. На це знадобиться близько 4,5 тисяч гривень. Оголосили збір коштів, майже половина суми уже надійшла, зазначив керівник Товариства політв’язнів та репресованих.

Згодом, говорить Дремлюга, на цьому місці може бути встановлене погруддя чи меморіальний ансамбль пам’яті Чорновола. Також активісти ініціюють встановлення пам’ятної дошки Чорноволу на будівлі нинішньої обласної філармонії. Там раніше був Будинок культури залізничників, де збиралися «рухівці» і де В’ячеслав Чорновіл бував особисто.

До поліції активісти вирішили не звертатися.

Нагадаємо, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо підозрюваної, яка розгромила могили загиблих захисників України. Експертиза довела, що жінка не усвідомлювала свої дії через психічні розлади.