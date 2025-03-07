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Ідентифіковано колаборантів, які катували місцевого на Харківщині за українську позицію

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ідентифіковано колаборантів, які катували місцевого на Харківщині за українську позицію
На Харківщині поліцейські ідентифікували ще трьох військовослужбовців РФ, які катували місцевих
фото: Національна поліція

Троє військових РФ катували місцевого за його позицію щодо України

Поліцейські повідомили про заочну підозру трьом окупантам, які катували місцевих на Харківщині та погрожували їм розстрілом за українську позицію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

«Заочну підозру отримали троє чоловіків, які перейшли на бік ворога та у складі збройних формувань брали участь в окупації Харківщини, зокрема й Ізюму. Йдеться про військовослужбовців так званого «Міністерства державної безпеки ЛНР»», – йдеться у повідомленні.

Ідентифіковано колаборантів, які катували місцевого на Харківщині за українську позицію фото 1

За даними поліцейських, російські військовослужбовці приїхали до бомбосховища, де від обстрілів ховалися понад 30 місцевих, та силою змусили одного з них піти з ними. Вони почали його бити за активну українську позицію, а згодом посадили до свого авто, де застосовували до чоловіка електрошок. Упродовж дня солдати піддавали потерпілого тортурам, імітували розстріл, аби той змінив погляди.

Раніше правоохоронці оголосили підозру командиру російських десантників, які причетні до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської у Бучі у березні 2022 року. 

До слова, правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ.

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Теги: війна окупація колабораціонізм українці Національна поліція України Україна «ЛНР» окупанти росія росіяни Харківщина

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