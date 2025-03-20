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Продали автівок для ЗСУ на понад 1,2 млн: у Хмельницькому викрили псевдоблагодійників

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Продали автівок для ЗСУ на понад 1,2 млн: у Хмельницькому викрили псевдоблагодійників
Ділки продали гуманітарних автівок на понад 1,2 млн грн
фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали підозрюваних під час продажу п’яти автомобілів

У Хмельницькому правоохоронці викрили групу чоловіків, які продавали автомобілі, ввезені для потреб Збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУ НП в Хмельницькій області.

«Правоохоронці викрили на протиправній діяльності членів благодійної організації. Зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку в розмірі від $5 500 до $6 500 за одне авто», – зазначили у поліції.

Двох представників організації затримали під час продажу п’яти автомобілів
Двох представників організації затримали під час продажу п’яти автомобілів
фото: Нацполіція

За словами правоохоронців, двох представників організації затримали під час продажу п’яти автомобілів на загальну суму майже $23 тисяч. Загалом ділки продали гуманітарних автівок на понад 1,2 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків у членів організованої групи вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійної організації, ряд іноземних номерних знаків від транспортних засобів, ввезених з країн Євросоюзу, талони тимчасової реєстрації, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою, чорнові записи.

Двох представників організації затримали під час продажу п’яти автомобілів
Двох представників організації затримали під час продажу п’яти автомобілів
фото: Нацполіція

Слідчі оголосили фігурантам підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене організованою групою під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Національна поліція та Бюро економічної безпеки України ліквідували підпільне виробництво цигарок у Київській області. Таким чином правоохоронці запобігли попаданню на ринок майже 1 мільйона контрафактних пачок.

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Теги: гроші поліція автомобіль ЗСУ Національна поліція України Хмельниччина

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Кримінал

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