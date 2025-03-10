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На Вінниччині п’яний пацієнт побив медиків та розтрощив «швидку» (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині п’яний пацієнт побив медиків та розтрощив «швидку» (фото)
Пацієнт вдарив 63-річного водія «швидкої» скляною пляшкою по голові
фото: Національна поліція

Зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі

На Вінниччині нетверезий пацієнт побив медиків та пошкодив автомобіль швидкої допомоги. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За словами поліцейських, 9 березня медики приїхали на виклик у селище Махнівської громади до 21-річного хлопця, якому стало зле після випивки. Фельдшерка вирішила госпіталізувати пацієнта, але той почав її штовхати. Водій швидкої намагався заспокоїти нападника, проте той ударив його пляшкою по голові. Потім зловмисник розбив лобове скло та дзеркала автомобіля швидкої допомоги.

На Вінниччині п’яний пацієнт побив медиків та розтрощив «швидку» (фото) фото 1
На Вінниччині п’яний пацієнт побив медиків та розтрощив «швидку» (фото) фото 2

Поліцейські за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Потерпілі проходять судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у місті Марганець чоловік викликав «швидку» для своєї дружини, а коли приїхали медики – напав на них. Про це пише на своїй сторінці в Facebook медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.

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Теги: Вінниччина медик медицина Національна поліція України поліція бійка

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