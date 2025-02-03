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Ухилення від мобілізації. Нацполіція викрила учасників корупційних схем у восьми областях

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ухилення від мобілізації. Нацполіція викрила учасників корупційних схем у восьми областях
Усім причетним до корупційних схем особам слідчі оголосили про підозру
фото: npu.gov.ua

Національна поліція України оголосила підозри 11 учасникам корупційних схем щодо оновлення даних у ТЦК із можливістю відстрочки та видачі документів про наявність у них тих чи інших хвороб. Про це поінформував Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«За результатами антикорупційної роботи тижня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі підрозділи Національної поліції зібрали докази стосовно 11 осіб, що стало основою для повідомлення їм підозр. Серед них – посадовці органів місцевого самоврядування, навчальних та медичних закладів, працівники ТЦК та СП, а також їхні спільники з Хмельницької, Донецької, Волинської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Запорізької та Одеської областей», – поінформували у пресслужбі.

Зазначається, що вартість оновлення даних та військово-облікових документів із можливістю відстрочки на один рік сягала $3 тис. За інформацією НПУ, відтермінувати призов можна було і шляхом зарахування осіб до навчальної установи (ціна питання становила від $500).

«За лікування у стаціонарі, підготовку та видачу необхідної медичної документації про наявність якогось захворювання ділки брали від 40 тис. до 110 тис. грн. Сума неправомірної вигоди залежала від обсягу роботи та зони відповідальності. Також за $1500 могли допомогти пришвидшити процес призначення людині, яка має на це усі причини, групи інвалідності», – заявили у поліції.

Окремо правоохоронці з’ясували, що службовці органів місцевого самоврядування вимагали винагороду за безперешкодне отримання дозвільної документації чи то на встановлення об'єкта торгівлі на певній точці, чи то на права керування спецтехнікою.

Усім причетним до корупційних схем особам слідчі оголосили про підозру.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам за інкримінованими статтями, передбачає до десяти років з позбавленням права обіймати певні пости чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

 

Теги: корупція в Україні самоврядування поліція ухилянти ТЦК

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