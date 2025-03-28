Вкрали 55 млн грн на реконструкції військового містечка: на Львівщині судитимуть посадовців

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

На Львівщині перед судом постане організована група посадовців. Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, призначеними для реконструкції будівель одного з військових містечок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Серед обвинувачених – посадові особи одного з військових навчальних закладів та підрядної організації. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Організували схему із заволодіння бюджетними коштами, призначеними для реконструкції будівель одного з військових містечок області, посадовці одного з військових навчальних закладів та підрядної організації. До оборудки були залучені також субпідрядні компанії», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. З метою виведення коштів у «тінь» та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували. Нацполіція зауважує, що в результаті фігуранти заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 55 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозри шістьом фігурантам. Фігурантам справи інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тоді підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави загальною сумою понад 11,2 млн грн.

Наразі обвинувальний акт стосовно шести учасників організованої злочинної групи скеровано на розгляд суду для розгляду справи по суті.

Раніше ДБР повідомило про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська, який входить до системи сил логістики Збройних сил України, та їх пособникам, які заволоділи понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ.

До слова, у Самборі на Львівщині Служба безпеки та кіберполіція викрила працівників філії Ощадбанку, які пограбували клієнтів банку на понад 5 млн грн.