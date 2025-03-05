Мешканець Харкова «розводив на гроші» родичів військових

Харків’янин видавав себе за «учасника волонтерської групи»

Чоловік посилався на уявні зв’язки і обіцяв повернути полонених додому

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові чоловіка, який видурював гроші у сімей українських полонених – нібито за «допомогу із обміном». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, харків’янин видавав себе за «учасника волонтерської групи», що нібито займається обміном полонених.

За різні суми він обіцяв сім’ям повернути додому українських військових, що перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти. Для пошуку «клієнтів» чоловік створив та особисто адміністрував спеціальний Телеграм-канал.

Для переконливості під час спілкування він посилався на свої вигадані зв’язки з представниками РФ, які нібито «вирішують питання обміну».

Родичі військових перераховували кошти на банківські реквізити фігуранта. Після транзакцій він продовжував спілкування і видурював у них додаткові кошти, посилаючись на «нові обставини».

Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази оборудок.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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