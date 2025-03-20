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У Вінниці група підлітків побила хлопця: як відреагувала поліція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вінниці група підлітків побила хлопця: як відреагувала поліція
На порушників правоохоронці склали протокол
фото з відкритих джерел

За даними поліцейських, сутичка відбулась між неповнолітніми через особисті непорозуміння

У центрі Вінниці група підлітків напала на хлопця та била його ногами, поки той лежав на землі. Подія трапилася ще 15 березня. Про це речниця ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська зауважила в коментарі Вінниця.info, інформує «Главком».

За даними поліцейських, сутичка відбулась між неповнолітніми через особисті непорозуміння. Всі особи були встановлені і на нападників складені протоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

«Заяв на 102 від батьків, дітей, а також очевидців не було. За медичною допомогою ніхто не звертався. Правоохоронці самостійно встановили нападників та усіх причетних до конфлікту», – розповіла Заріна Маєвська.

Нагадаємо, що у Вінниці вночі 10 березня біля в’їзду на територію Сабарівського кладовища стався інцидент, під час якого хулігани вчинили бійку та штовханину, завдавши побоїв охоронцеві кладовища. 

Раніше на Вінниччині нетверезий пацієнт побив медиків та пошкодив автомобіль швидкої допомоги. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі. 

До слова, у Покрові Дніпропетровської області школяр побився з вчителем. Бійка сталася у класі під час уроку.

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Теги: Національна поліція України діти Вінниця бійка поліція вінничани

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