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Росіяни намагалися завербувати для диверсій шестикласника з Тернопільщини

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Росіяни намагалися завербувати для диверсій шестикласника з Тернопільщини
Поліція подякувала учневі за його свідому позицію
фото: Національна поліція України

Пильний школяр не спокусився «легкими грошима»

Російські спецслужби намагалися залучити до диверсійної діяльності учня шостого класу одної зі шкіл Тернопільської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За інформацією правоохоронців, до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов школяр і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у Telegram від невідомого акаунту із пропозицією «підробітку». Йшлося про підпал об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель.

Хлопцеві будо надіслано і відео з посиланням на Telegram-канал для реєстрації. Проте дитина «не спокусилася на обіцяні гроші», а натомість звернулася до офіцера служби освітньої безпеки. Поліцейські поспілкувалися з школярем, подякували йому за позицію, а про цей випадок поінформували співробітників управління СБУ.

Раніше на Вінниччині учень аграрного ліцею погодився на пропозицію за гроші пошкодити майно представників ТЦК та СП і підпалив автівку військового. Оскільки палій був неповнолітнім та визнав власну провину, він спромігся уникнути реального покарання. Суд зоб взяв періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також прочитати книгу «З Україною в серці. Патріотична хрестоматія».

Також «Главком» повідомляв, що у Одеській області суд заборонив учню 11-го класу сільської школи користуватися месенджером Telegram, – після того як школяр підпалив автомобіль військовослужбовця.

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Теги: Національна поліція України Україна Тернопільщина Telegram школярі російські агенти

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