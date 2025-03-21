Тетяні Крупі продовжено запобіжний захід із можливістю застави

Крупі визначено заставу у розмірі 230 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання прокуратури САП та продовжив термін тримання під вартою колишній голові Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі, підозрювану у незаконному збагаченні. Вона перебуватиме під вартою ще 60 днів, до 18 травня включно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Зазначається, що як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн. ВАКС наголошує, що у разі внесення застави підозрювана зобов’язана:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

4 жовтня 2024 року ДБР затримало Тетяну Крупу, наступного дня їй було оголошено підозру у незаконному збагаченні. А 7 жовтня 2024 року голову МСЕК Хмельниччини взято під варту. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.