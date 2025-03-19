Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ повідомила про підозру «екскадету» і пропагандисту Корчевнікову

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ повідомила про підозру «екскадету» і пропагандисту Корчевнікову
Корчевніков був відомим завдяки серіалу «Кадети», а наразі очолює прокремлівський телеканал «Перший суспільний православний телеканал «Спас»
колаж: glavcom.ua

Актор публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення громадян нашої держави

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще російського пропагандиста, який виправдовує війну РФ проти України. Йдеться про колишнього актора Бориса Корчевнікова, який свого часу став відомим завдяки серіалу «Кадети», а наразі очолює прокремлівський телеканал «Перший суспільний православний телеканал «Спас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

«Ця платформа – один із рупорів кремля, який поширює пропаганду у першу чергу на внутрішню аудиторію країни-агресора», - зазначають в СБУ.

Крім того, фігурант за сумісництвом є ведучим телевізійних проєктів на центральних каналах РФ, зокрема «Росія-1». СБУ задокументувала, що в численних ефірах Корчевніков неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини росіян.

СБУ повідомила про підозру «екскадету» і пропагандисту Корчевнікову фото 1
фото: СБУ

Також він публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення громадян нашої держави.

Окрім виступів з московських телестудій фігурант здійснює поїздки до тимчасово окупованих районів України, де виступає на підтримку Путіна та збройної агресії РФ.

Задокументовано, як зловмисник неодноразово перетинав кордон України поза пунктами пропуску протягом 2022-2023 років.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Корчевнікову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у 2020 році Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти телеведучого «Россия-1», генерального директора релігійного телеканалу «Спас» Бориса Корчевнікова, який відвідував окупований Росією Крим. Про це йдеться в офіційній відповіді СБУ на інформаційний запит «Радіо Свобода».

Корчевніков їздив до Криму після окупації Росією півострова у 2014 році. Так, у липні 2019 року він публікував в Instagram фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також викладав фото з геолокацією «Кримські гори» і «Ореанда».

Також Корчевніков виклав фото з Києво-Печерської лаври і монастирів УПЦ МП. Тоді в СБУ заявили, що «даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано».

Читайте також:

Теги: росія кордон СБУ пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Викликав поліцейських, аби підірвати. СБУ затримала агента РФ
Сьогодні, 11:23
Що може змусити Путіна насправді шукати мир
Фактори, що можуть змусити Путіна шукати мир
15 березня, 08:45
Вибухи чули жителі Москви та Підмосков'я
Москву та Підмосков'я атаковано дронами (відео)
14 березня, 07:39
Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир у Феофанії, Київ
Ось де він, оплот російського православія...
10 березня, 18:46
Житлові будівлі зайнялись через атаку дронів на Одещину
Масована атака дронів, виступ Трампа у Конгресі: головне за ніч
5 березня, 06:18
Чи можуть Китай і Туреччина стати новими балансами у грі за Україну?
Чи можуть Китай і Туреччина стати новими балансами у грі за Україну?
3 березня, 11:17
Угода про корисні копалини фактично гарантує збереження контролю Росії над тимчасово окупованими територіями України
Росія пропонує США угоду щодо рідкісноземів з окупованих територій – NBC
26 лютого, 22:27
Роман Грибов про своїх рідних: Вони спершу думали, нібито я загинув
«Мама посивіла». Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як дізнався про свою «загибель»
25 лютого, 08:13
Згідно з даними Світового банку, для відновлення України потрібно майже $500 млрд
РФ готова дозволити використати $300 млрд своїх активів для відновлення України – Reuters
21 лютого, 18:06

Кримінал

СБУ повідомила про підозру «екскадету» і пропагандисту Корчевнікову
СБУ повідомила про підозру «екскадету» і пропагандисту Корчевнікову
Викликав поліцейських, аби підірвати. СБУ затримала агента РФ
Викликав поліцейських, аби підірвати. СБУ затримала агента РФ
У Дніпрі жінка відповіла на зауваження сусіда… гранатою: деталі від поліції
У Дніпрі жінка відповіла на зауваження сусіда… гранатою: деталі від поліції
Поліція затримала шістьох причетних до сьогоднішньої стрілянини на Київщині
Поліція затримала шістьох причетних до сьогоднішньої стрілянини на Київщині
Чиновник замовив вбивство підприємця. ДБР зімітувало злочин і провело затримання
Чиновник замовив вбивство підприємця. ДБР зімітувало злочин і провело затримання
Готував теракти у Запоріжжі: СБУ затримала російського агента
Готував теракти у Запоріжжі: СБУ затримала російського агента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
162K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
29K
Мільярдер закликав Білий дім змінити ставлення до програм з охорони здоров’я
16K
Пішов з життя шестиразовий олімпійський чемпіон
15K
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua