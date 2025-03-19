СБУ повідомила про підозру «екскадету» і пропагандисту Корчевнікову

Актор публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення громадян нашої держави

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще російського пропагандиста, який виправдовує війну РФ проти України. Йдеться про колишнього актора Бориса Корчевнікова, який свого часу став відомим завдяки серіалу «Кадети», а наразі очолює прокремлівський телеканал «Перший суспільний православний телеканал «Спас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

«Ця платформа – один із рупорів кремля, який поширює пропаганду у першу чергу на внутрішню аудиторію країни-агресора», - зазначають в СБУ.

Крім того, фігурант за сумісництвом є ведучим телевізійних проєктів на центральних каналах РФ, зокрема «Росія-1». СБУ задокументувала, що в численних ефірах Корчевніков неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини росіян.

фото: СБУ

Також він публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення громадян нашої держави.

Окрім виступів з московських телестудій фігурант здійснює поїздки до тимчасово окупованих районів України, де виступає на підтримку Путіна та збройної агресії РФ.

Задокументовано, як зловмисник неодноразово перетинав кордон України поза пунктами пропуску протягом 2022-2023 років.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Корчевнікову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у 2020 році Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти телеведучого «Россия-1», генерального директора релігійного телеканалу «Спас» Бориса Корчевнікова, який відвідував окупований Росією Крим. Про це йдеться в офіційній відповіді СБУ на інформаційний запит «Радіо Свобода».

Корчевніков їздив до Криму після окупації Росією півострова у 2014 році. Так, у липні 2019 року він публікував в Instagram фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також викладав фото з геолокацією «Кримські гори» і «Ореанда».

Також Корчевніков виклав фото з Києво-Печерської лаври і монастирів УПЦ МП. Тоді в СБУ заявили, що «даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано».