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У Одесі жінка шпигувала для Росії, прикриваючись дитиною

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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У Одесі жінка шпигувала для Росії, прикриваючись дитиною
Корегуванням авіаударів займалася 39-річна місцева безробітна
фото: Служба безпеки України

Ворожа агентка мала навести на місто нові повітряні атаки

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі жінку, яка вже «здала» росіянам щонайменше 10 об'єктів та готувала координати для нових ракетно-дронових ударів. Цілі для атак вона шукала під час прогулянок із дитиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессцентр СБУ.

За вказівкою ворожої спецслужби фігурантка мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти ЗСУ. Також російські окупанти намагалися отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників та поліцейських, які виконують завдання на південному фронті.

Корегуванням займалася 39-річна місцева безробітна. У коментарях під прокремлівськими публікаціями у телеграм-каналах вона не раз писала, що чекає на окупацію Одеси, і так потрапила у поле зору російської ФСБ.

Після дистанційного вербування жінка приступила до збирання геолокацій Сил оборони, а потім сподівалася втекти до Росії.

Для конспірації агентка виходила нібито на прогулянку зі своїм 6-річним сином, а сама  фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на гугл-картах.

Контррозвідка СБУ викрила фігурантку на початковому етапі її розвідактивності.  Під час обшуку у жінки було вилучено телефон і планшет з анонімними чатами у месенджері, який вона використовувала для контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Раніше СБУ затримала у Київській області кількох проросійських інтернет-агітаторів, що виправдовували збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини російських військових.

Також «Главком» повідомляв, що у Тернополі була затримана 14-річна школярка. Росіяни завербували її та планували підірвати дівчинку разом з вибухівкою біля місцевого управління поліції.

 

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Теги: російські агенти Одеса СБУ

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