Справа «щура» в СБУ. З витоку секретних документів стало відомо, чим займався у ФСБ рідний дядько топпосадовця Козюри

WikiLeaks: Олексій Кузюра погоджував передачу зразка високозбагаченого урану між США та Росією у рамках розслідування ядерної контрабанди

У квітні 2009 року в московському аеропорту планували передачу зразка високозбагаченого урану, вилученого Сполученими Штатами на запит російської сторони для проведення криміналістичного аналізу походження ядерного матеріалу. Мова йде про 10 грамів радіоактивної речовини. Операцію узгоджував на той момент генерал ФСБ РФ Олексій Кузюра, дядько керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюри, підозрюваного у держзраді.

Про специфіку діяльності Олексія Козюри «Главкому» стало відомо з витоку дипломатичних телеграм США організації Wikileaks. Перші документи з цього витоку почали публікувати ще у 2010 році.

Юридичний аташе ФБР при посольстві США направив листа генералу Олексію Кузюрі, тодішньому начальнику Департаменту міжнародних відносин ФСБ РФ скриншот: wikileaks.org

Цей документ – дипломатичний телеграмний звіт Посольства США в Москві до Держдепартаменту США про домовленості з російською стороною щодо передачі зразка високозбагаченого урану. США вилучили цей матеріал і на запит уряду РФ погодилися передати його для судово-криміналістичного аналізу. Документ свідчить про те, що ФСБ, «Росатом» і Федеральна митна служба Росії знали про операцію і погодилися прийняти матеріал.

США у тексті письмової ноти наголошують на важливості цієї передачі для розслідування походження урану. Дипломатичне повідомлення США містить фразу про занепокоєння американської сторони, яке можна інтерпретувати як підозру щодо витоку ядерного матеріалу.

Напередодні, у квітні 2009 року, в Лондоні відбулася перша зустріч тодішніх президентів США та Росії – Барака Обами та Дмитра Медведєва. Тоді очільники двох країн досягли угоди, зокрема, з питань скорочення ядерної зброї та угоди про нерозповсюдження. Обама та Медведєв тоді на словах підкреслили важливість співпраці між правоохоронними органами для боротьби з ядерною контрабандою.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід топпосадовцю СБУ Дмитру Козюрі. Також спільнику полковника Дмитра Козюри Максиму Ситєнкову оголосили підозру в державній зраді.

Начальник Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра (на фото зліва) був завербований ФСБ у 2018 році у Відні, стверджує слідство фото: СБУ

СБУ вирішила не приховувати обличчя потенційного зрадника і оприлюднила його фото під час затримання «у супроводі» керманича Служби Василя Малюка, який особисто керував спецоперацією. Вигляд на фото Козюра мав кепський, був із синяком лобі.