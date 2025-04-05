СБУ викрила командування, причетне до обстрілу Палацу Потоцького в Одесі

5 листопада 2023 року було пошкоджено історичні будівлі в Одесі: Палац Потоцького та Будинок Боффо

Служба безпеки України встановила імене російського командування, яке керувало ударами по об'єктах ЮНЕСКО в Одесі 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Силовики заочно повідомили про підозру двом адміралам РФ та їхньому підлеглому, які командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі 5 листопада 2023 року протикорабельною ракетою «Онікс».

Тоді внаслідок ворожої атаки було пошкоджено історичні будівлі, зокрема, Палац Потоцького та Будинок Боффо. За даними слідства, наказ на здійснення обстрілу віддав російський адмірал Віктор Соколов – командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту РФ

Його заступник – віце-адмірал Аркадій Романов – спланував ворожий удар та віддав відповідне розпорядження своєму підлеглому. Мова йде про полковника Олексія Щербакова, який командує 15-ю окремою береговою ракетною бригадою Чорноморського флоту РФ

Для здійснення повітряної атаки окупанти використали протикорабельну ракету середнього радіусу дії типу 3М55 «Онікс». Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців РФ.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила зрадників, яких Кремль залучив до реалізації проєкту про «зовнішнє управління» Україною. Вони просувають план капітуляції України.

Лідером угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії «Держава», який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.

До підривної діяльності він залучив своїх «однодумців»: