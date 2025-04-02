Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кожен 5 завербований - неповнолітній. СБУ розкрили план вербування спецслужб Росії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Кожен 5 завербований - неповнолітній. СБУ розкрили план вербування спецслужб Росії
Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх
фото: СБУ

Найстаршим завербованим, якого затримали правоохоронці став 52-річний чоловік в Дніпрі

22% українців, завербованих російськими спецслужбами для здійснення терактів і диверсій, виявилися неповнолітніми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Служби безпеки України Артема Дехтяренко для «Радіо Свобода».

За його словами, молодь є більш вразливою до психологічних маніпуляцій, оскільки не здатна повністю усвідомлювати наслідки своїх дій.

«Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності. Ну, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою. За нашою статистикою, 22% із викритих зловмисників – це саме неповнолітні, 55% – це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні будь-якою ціною», – розповів Дехтяренко.

Речник СБУ розповів, що наймолодшими виконавцями російських завдань, яких викрили на підпалі релейних шаф «Укрзалізниці», були 13-річні підлітки. Найстаршим серед виконавців виявився 52-річний чоловік, який намагався закласти вибухівку в Дніпрі.

«Підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці активізувалися приблизно із травня 2024 року. А з початку 2025 року спецслужби РФ вчергове показали, що у них немає ніяких червоних ліній і вони перейшли до терактів із використанням вибухівки. І для таких злочинів вербують навіть підлітків», – підкреслив Дехтяренко.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФБС виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні. 

Також, Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту російської воєнної розвідки у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

Читайте також:

Теги: теракт СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 березня – День Служби безпеки України
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01
Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України
СБУ заборонила в’їзд в Україну скандальній румунській політикині
17 березня, 19:24
Правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки у Запоріжжі
З папугою на плечі: курйозне затримання російського агента у Запоріжжі (відео)
18 березня, 13:31
Відомо, що травми отримали двоє людей, загиблих немає
Вибух автівки у Рівному. СБУ заявила про спробу теракту
20 березня, 19:06
Троє поліціянтів зазнали лише незначних ушкоджень. Їм надали медичну допомогу
Вибух у будівлі поліції на Одещині: СБУ повідомила подробиці
23 березня, 21:19
Корегуванням авіаударів займалася 39-річна місцева безробітна
У Одесі жінка шпигувала для Росії, прикриваючись дитиною
24 березня, 12:46
Після виконання завдань окупанти обіцяли своєму поплічнику «евакуацію» до Росії через треті країни і подальше працевлаштування до ФСБ
Хотів працювати у ФСБ, але отримав 15 років вʼязниці: деталі від СБУ про зрадника України
26 березня, 17:04
Комарницький доїхав до кордону на транспорті, який перевозить полеглих українських бійців
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
27 березня, 11:29
Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників «на гарячому», коли ті приїхали до потерпілих забрати гроші
«Вибивав» молотками «данину» з військових. СБУ затримала рекетира з Росії
27 березня, 20:12

Події в Україні

Кожен 5 завербований - неповнолітній. СБУ розкрили план вербування спецслужб Росії
Кожен 5 завербований - неповнолітній. СБУ розкрили план вербування спецслужб Росії
Удар по Кривому Рогу, авіатроща ворожого Ту-22М3. Головне за 2 квітня
Удар по Кривому Рогу, авіатроща ворожого Ту-22М3. Головне за 2 квітня
Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
Історія «Моршинської» триває: АРМА шукає нового управителя
Історія «Моршинської» триває: АРМА шукає нового управителя
Мінʼюст повідомив, скільки засуджених долучилися до ЗСУ
Мінʼюст повідомив, скільки засуджених долучилися до ЗСУ
Озброєні ФСБ-шники в масках обшукали дім кримської журналістки – Чубаров
Озброєні ФСБ-шники в масках обшукали дім кримської журналістки – Чубаров

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
109K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
64K
Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару
14K
Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua