Кожен 5 завербований - неповнолітній. СБУ розкрили план вербування спецслужб Росії

Найстаршим завербованим, якого затримали правоохоронці став 52-річний чоловік в Дніпрі

22% українців, завербованих російськими спецслужбами для здійснення терактів і диверсій, виявилися неповнолітніми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Служби безпеки України Артема Дехтяренко для «Радіо Свобода».

За його словами, молодь є більш вразливою до психологічних маніпуляцій, оскільки не здатна повністю усвідомлювати наслідки своїх дій.

«Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності. Ну, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою. За нашою статистикою, 22% із викритих зловмисників – це саме неповнолітні, 55% – це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні будь-якою ціною», – розповів Дехтяренко.

Речник СБУ розповів, що наймолодшими виконавцями російських завдань, яких викрили на підпалі релейних шаф «Укрзалізниці», були 13-річні підлітки. Найстаршим серед виконавців виявився 52-річний чоловік, який намагався закласти вибухівку в Дніпрі.

«Підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці активізувалися приблизно із травня 2024 року. А з початку 2025 року спецслужби РФ вчергове показали, що у них немає ніяких червоних ліній і вони перейшли до терактів із використанням вибухівки. І для таких злочинів вербують навіть підлітків», – підкреслив Дехтяренко.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФБС виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні.

Також, Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту російської воєнної розвідки у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.