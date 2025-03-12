Російський агент на Хмельниччині стежив за аеродромами і готував підрив біля ТЦК

Чоловік знайшов «легкий заробіток» у Telegram

Служба безпеки затримала у Хмельницькій області ворожого агента, який шпигував за аеродромами і готував теракт біля ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Фігурантом виявився 30-річний місцевий безробітний. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав «легкі заробітки».

Спочатку росіяни доручили чоловікові організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону. Для цього він обладнав «спостережний пункт» просто у власному будинку. На даху приватного домоволодіння агент встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російської розвідки.

Наступним агентурним завданням була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою біля місцевого ТЦК. Фігурант отримав детальні інструкції від свого російського куратора, зокрема щодо виготовлення вибухівки з «підручних» засобів та мобільного телефону.

Саме на цей гаджет агент мав встановити спеціалізовану програму віддаленого стеження за його переміщенням до потенційної цілі. У такий спосіб російська спецслужба планувала віддалено підірвати вибуховий пристрій разом із чоловіком, щоб позбутися «зайвого свідка».

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили ворожого агента і затримали його.

Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільні телефони, які він використовував для збирання розвідданих та комунікації з росіянами, і виявлено гаджет, яким він мав спорядити СВП для вчинення теракту.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

«Главком» повідомляв, що у Рівному Служба безпеки затримала російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою біля міського ТЦК.

Також стало відомо, що співпрацівники СБУ затримали агента російських спецслужб – жителя Київщини, який намагався вчинити серію терактів у Львові.