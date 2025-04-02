Виготовляв вибухівку для терактів в Україні: на Одещині викрили агента ФСБ

Російський агент вже встиг підпалити у портовому місті декілька авто українських воїнів

Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФБС виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, одну з таких вибухівок росіяни задіяли проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.

Тоді завербована ФСБ місцева жителька занесла пакет з СВП в місцеве райуправління поліції. За декілька хвилин окупанти дистанційно підірвали вибухівку разом зі своєю агенткою.

Наразі затримали російського агента, який виготовив і передав через кур’єра вибуховий пристрій виконавиці теракту.

Вибуховий пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні фото: СБУ

«За даними слідства, фігурантом є 44-річний рецидивіст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. Там він потрапив у поле зору ФСБ, яка «помітила» його активність на Телеграм-каналах з пошуку «швидких» заробітків», – зазначили в СБУ.

За словами правоохоронців, після вербування агент виконав «перевірочні» завдання: підпалив у портовому місті декілька авто українських воїнів.

Згодом він змінив адресу тимчасового проживання в Одесі і переїхав до орендованої квартири, яку оплачувала російська спецслужба. Це помешкання він використовував як майстерню з виготовлення СВП.

Після вибуху в Біляївці агент «ще глибше заліг на дно», намагаючись заплутати сліди правоохоронців. Для цього він регулярно змінював номери мобільних телефонів та місця проживання. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали.

Під час обшуків в одному з орендованих російським агентом помешкань вилучено нову замасковану під вогнегасник вибухівку з додатковими уражаючими елементами і телефоном для віддаленої активації.

За оперативною інформацією, цей вибуховий пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту російської воєнної розвідки у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.