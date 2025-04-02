Двоє російських агентів готували теракт у Львові: що хотіли атакувати

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту російської воєнної розвідки у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, для вчинення злочину фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у пакет. У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами.

«Однією із виконавців замовлення РФ є 22-річна мешканка Києва, яка шукала «легкі гроші» на Телеграм-каналах. За оперативними даними, її завербував співробітник російського ГРУ і дав «тестове» завдання – розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди», – йдеться у повідомленні.

Згодом, за даними слідства, агентку послали до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого киянина.

«Після прибуття до західної області зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник. Також поблизу «цілі» вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту», – повідомляє СБУ.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала «на гарячому», коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Києві. За результатами комплексних заходів затримано трьох осіб, одна із яких – громадянин РФ.