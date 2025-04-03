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Київрада обмежила повноваження голови КМВА, вибух на ринку «Юність». Головне за 3 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Київрада обмежила повноваження голови КМВА, вибух на ринку «Юність». Головне за 3 квітня
фото: Facebook/Поліція Києва

На київському ринку «Юність» прогримів вибух, унаслідок якого загинули двоє людей

Київрада обмежила повноваження голови КМВА, вибух на столичному ринку «Юність», АРМА знайшла управителя для 10 арештованих російських суден, «Главком» склав добірку новин 3 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

АРМА знайшла управителя для 10 арештованих російських суден

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління 10 арештованих морських суден, що належать компаніям, пов’язаним з Росією. Тепер до бюджету України щомісяця надходитиме понад 5,7 млн грн.

Новим управителем, визначеним за результатами відкритого конкурсу, стало приватне підприємство «Марінекс».

Раніше за договорами держава отримувала лише 10 тис. грн на місяць за кожен з девʼяти кораблів, однак згодом домовленості було розірвано.

Серед переданих активів також судно Emmakris III, арештоване рішенням Печерського районного суду Києва у квітні 2023 року.

СБУ викрила зрадників, які просувають позицію про «зовнішнє управління» Україною

Служба безпеки викрила зрадників, яких Кремль залучив до реалізації проєкту про «зовнішнє управління» Україною. Вони просувають план капітуляції України.

Лідером угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії «Держава», який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.

Київрада обмежила повноваження голови КМВА

Київрада прийняла рішення, яким дозволила Київській міській державній адміністрації (КМДА) в умовах воєнного стану вирішувати нагальні проблеми міста шляхом видання своїх розпоряджень. Таким чином депутати фактично відібрали відповідні повноваження у Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Подав відповідне рішення міський голова Віталій Кличко, у сесійній залі за нього проголосували 62 народних обранці.

Цим рішенням Київраді пропонується доповнити деякими змінами своє ж рішення трирічної давнини «Про окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва в умовах воєнного стану».

Свіжі зміни передбачають, що реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, відбуватиметься лише за підписом міського голови. Київрада таким чином фіксує розділення повноважень місцевого самоврядування між Київською міською та Київською військовою адміністраціями.

Результатом цього рішення Київради стане фактичне обмеження повноважень КМВА і її керівника, призначеного наприкінці минулого року Тимура Ткаченка, який є ставлеником Офісу президента.

Грузія скоротила термін безвізового перебування українців

Термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного.

Відповідні зміни до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз». вніс прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.

Для тих, хто в'їхав і перебував у Грузії до 24 лютого 2025 року, термін перебування продовжується до 24 лютого 2026 року.

Вибух на столичному ринку «Юність»

У четвер, 3 квітня, у Деснянському районі на київському ринку «Юність» прогримів вибух. Внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Встановлено, що він стався у магазині через підрив гранати. У приміщенні вибухотехніки виявили залишки боєприпасу.

Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

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Теги: СБУ війна КМДА

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