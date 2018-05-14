На Луганщині чоловік украв із церкви ювелірні вироби

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Як встановили слідчі, підозрюваний здав коштовності в ломбард

У Луганській області співробітники Білокуракинського відділу поліції викрили 27-річного раніше судимого чоловіка, який підозрюється у скоєнні крадіжки ювелірних виробів зі Свято-Георіївського храму в с. Курячівка. Підозрюваному загрожує покарання у вигляду позбавлення волі до трьох років. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Луганській області.

11 травня до Білокуракинського відділу поліції надійшло повідомлення служителя храму про те, що невідома особа скоїла крадіжку ювелірних виробів, що були пожертвувані прихожанами та знаходились на іконі «Матір Божа» під склом.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що викрадені вироби підозрюваний здав до ломбарду. Наразі вирішується питання про викуп підозрюваним зданих ним до ломбарду речей та повернення їх до храму.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 185 КК України «Крадіжка». Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.