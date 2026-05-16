На Львівщині 10-річний хлопчик на квадроциклі збив пішохода

У Яворівському районі Львівщині 10-річний водій квадроцикла скоїв наїзд на 39-річного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву поліцію.

ДТП сталось 15 травня у селі Підлуби. За попередніми даними слідства, 10-річний місцевий житель, який керував квадроциклом Common Scorpion 200, наїхав на 39-річного пішохода.

Чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Поліція тим часом відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.

Нагадаємо, 12 травня, в місті Ірпінь сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула восьмирічна дитина. Дівчинку збила вантажівка під час виконання маневру.

Подібна трагедія сталася на початку травня у селищі Гатне Фастівського району. Водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми. Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.