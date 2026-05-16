На Львівщині 10-річний хлопчик на квадроциклі збив пішохода

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події
фото: Національна поліція України
Чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували

У Яворівському районі Львівщині 10-річний водій квадроцикла скоїв наїзд на 39-річного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву поліцію.

ДТП сталось 15 травня у селі Підлуби. За попередніми даними слідства, 10-річний місцевий житель, який керував квадроциклом Common Scorpion 200, наїхав на 39-річного пішохода.

Чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Поліція тим часом відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.

Нагадаємо, 12 травня, в місті Ірпінь сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула восьмирічна дитина. Дівчинку збила вантажівка під час виконання маневру. 

Подібна трагедія сталася на початку травня у селищі Гатне Фастівського району. Водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми. Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

