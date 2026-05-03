Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
Наразі на місці події ще працюють правоохоронці
фото: Національна поліція України

Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, восьмирічний потерпілий отримав численні травми

Під Києвом у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія трапилася сьогодні, 3 травня, близько18:00. Відповдні відео ширяться у місцевих пабліках, повідомляє «Главком».

У поліції Київської області розповіли деталі трагедії.

«Попередньо відомо, що водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми», – розповіли у поліції Київської області.

Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.

Поки не невідомо чи затримали 37-річного водія автомобіля.

«Наразі на місці події ще працюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ», – зазначають у поліції.

Нагадаємо, у Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК.

Військовослужбовець отримав медичну допомогу, його стан – задовільний, загрози життю немає. Водночас водія було затримано. Тривають слідчо-оперативні дії.

Читайте також:

Теги: дитина відео водій смерть Київ ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подружжя затримали під час отримання останньої частини хабаря
$20 тис. за «діагноз»: на Київщині затримано медсестру обласного тубдиспансеру
13 квiтня, 15:20
Порошенко вже викладав у мережу відео катання на байку. З'ясувалося, що це давнє захоплення політика
Порошенко ганяв Києвом на байку
18 квiтня, 17:58
У результаті пожежі на парковці вигоріло близько 60 машин
Удар по автосалонах на Степана Бандери: загинули двоє охоронців, знищено 60 машин (відео)
16 квiтня, 11:16
Аварія трапилася ввечері 15 квітня
На Вінниччині вантажівка зіштовхнулась з автобусом: є загиблий
16 квiтня, 12:47
Наразі відомо про п’ятьох загиблих
Стрілянина у Києві: Зеленський назвав кількість загиблих
18 квiтня, 19:13
За словами президента, розслідування нападу ведуть СБУ та Національна поліція України
Теракт у Києві: Зеленський анонсував перевірку патрульних і кадрові рішення
19 квiтня, 20:47
Південний міст є найвищим у столиці. Він був відкритий 25 грудня 1990 року
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
23 квiтня, 14:05
Максим Галкін був ведучим весілля українк, яке відсвяткували на Середземноморському узбережжі Франції
Галкін заспівав хіт Іво Бобула на весіллі українки в Каннах (відео)
27 квiтня, 14:31
Нічні заморозки продовжують завдавати шкоди квітучим плодовим деревам та декоративним рослинам
Заморозки в Україні тривають: синоптики дали тривожний прогноз на початок травня
29 квiтня, 15:28

Новини

Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
Київ та низку регіонів атакували дрони, повітряна тривога тривала майже дві години
Київ та низку регіонів атакували дрони, повітряна тривога тривала майже дві години
Куди сходити у Києві 4-10 травня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 4-10 травня: дайджест культурних подій
У Києві біля ТРЦ пролунали постріли
У Києві біля ТРЦ пролунали постріли
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Сьогодні, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Сьогодні, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua