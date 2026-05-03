Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, восьмирічний потерпілий отримав численні травми
Під Києвом у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія трапилася сьогодні, 3 травня, близько18:00. Відповдні відео ширяться у місцевих пабліках, повідомляє «Главком».
У поліції Київської області розповіли деталі трагедії.
«Попередньо відомо, що водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми», – розповіли у поліції Київської області.
Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.
Поки не невідомо чи затримали 37-річного водія автомобіля.
«Наразі на місці події ще працюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ», – зазначають у поліції.
