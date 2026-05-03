Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина

Під Києвом у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія трапилася сьогодні, 3 травня, близько18:00. Відповдні відео ширяться у місцевих пабліках, повідомляє «Главком».

У поліції Київської області розповіли деталі трагедії.

Аварія сталася у селі Гатне. Водій автомобіля рухався головною дорогою і під час повороту наїхав на двох хлопців, які їхали на самокаті.



Від травм 10-річний хлопчик загинув на місці, а іншого терміново госпіталізували.

«Попередньо відомо, що водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми», – розповіли у поліції Київської області.

Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.

Поки не невідомо чи затримали 37-річного водія автомобіля.

«Наразі на місці події ще працюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ», – зазначають у поліції.

