Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду

Лариса Голуб
Церемонія нагородження відбудеться 19 травня у Страсбурзі
Європарламент нагороджує Зеленського і Матвійчук у межах європейського ордена «За заслуги»

Європейський парламент ухвалив рішення призначити президента України Володимира Зеленського почесним членом європейського ордена «За заслуги». Ця відзнака є найвищою нагородою, яку євродепутати запровадили рік тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні ресурси Європейського парламенту.

Разом із главою держави лауреаткою престижної нагороди стала відома українська правозахисниця, голова організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

Правозахисниця Олександра Матвійчук
Кого ще відзначили у 2026 році

В офіційній заяві інституції зазначається, що Володимира Зеленського призначили почесним членом ордена за його історичний внесок у захист демократичних цінностей, свободи та європейської безпеки.

Цьогорічний список лауреатів об'єднав знакових європейських лідерів, правозахисників та колишніх топпосадовців держав Європи. Окрім українців, до почесного переліку увійшли:

  • Мая Санду – президентка Молдови;
  • Ангела Меркель – колишня канцлерка Німеччини;
  • Лех Валенса – колишній президент Польщі та легендарний лідер руху «Солідарність»;
  • Валдас Адамкус – експрезидент Литви;
  • Саулі Нііністьо – попередній президент Фінляндії.

Історія нагороди та дата церемонії

Європейський орден «За заслуги» є відносно новою, але найпрестижнішою власною нагородою Європарламенту. Його заснували у 2025 році для відзначення осіб, які продемонстрували виняткове лідерство у зміцненні європейської інтеграції, захисті прав людини та протидії авторитаризму на континенті.

Офіційна урочиста церемонія нагородження Володимира Зеленського, Олександри Матвійчук та інших лауреатів відбудеться у вівторок, 19 травня 2026 року, у сесійній залі Європейського парламенту в Страсбурзі.

«Главком» писав, що президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими піхотинцями, привітав їх зі святом і відзначив державними нагородами. Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка».

