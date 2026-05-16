Єрмак на вихідні залишається у СІЗО: заставу не встигли переказати

Вікторія Літвінова
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Адвокат Фомін: кошти зібрані, але банківський переказ не вдалося здійснити ввечері

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак мінімум до понеділка перебуватиме в слідчому ізоляторі: 140 млн грн застави, призначеної Вищим антикорупційним судом, не надійшли на рахунок ВАКС протягом двох діб. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на слова адвоката Єрмака Ігоря Фоміна, сказані журналістам «Суспільного».  

Чому гроші не дійшли до суду

За словами Фоміна, станом на вечір 15 травня необхідна сума вже була зібрана. Однак перерахувати її в повному обсязі на рахунок ВАКС не вдалося: банківські установи на той момент завершили роботу. Через це Єрмак другу добу поспіль залишився під вартою.

Факт підтвердив і народний депутат Ярослав Железняк, який повідомив у Facebook, що заставу за два дні так і не зібрали, тож ексочільник Банкової не вийде на волю щонайменше до понеділка. За словами нардепа, транзакції на необхідний залишок суми нібито вже є, але гроші не встигли з'явитися на рахунках ВАКС.

Сам підозрюваний після засідання ВАКС заявив, що таких коштів у нього особисто немає, та висловив сподівання на допомогу знайомих і друзів. Адвокати готують апеляцію на рішення суду. Єрмак також наголосив, що вважає провадження таким, що відбувається під тиском.

«Рішення ви почули. Я залишаюся на своїй позиції, заперечую будь-які обвинувачення. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися, я залишаюся в Україні. Мені нема чого приховувати», – заявив він. 

Умови виходу під заставу

ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура просила заставу у 180 млн грн, однак суд встановив нижчу суму – 140 млн грн. Якщо кошти все ж надійдуть на рахунок суду, на підозрюваного покладуть низку обов'язків:

  • прибувати на вимогу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • не покидати Київ без дозволу;
  • здати закордонні паспорти та дипломатичні документи;
  • не спілкуватися з підозрюваними у справі та переліченими свідками;
  • носити електронний засіб контролю.

Про що справа

НАБУ та САП підозрюють Єрмака в участі в легалізації понад 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. За версією слідства, кошти можуть бути пов'язані з корупційними схемами в «Енергоатомі», що фігурують у так званій справі «Мідас». Серед інших підозрюваних у цій справі – колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу не означають доведення вини – її має встановити суд обвинувальним вироком.
 
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що за Єрмака вже почали вносити часткові суми застави: найбільший внесок – вісім мільйонів гривень – зробила керівниця заповідника «Бабин Яр» Роза Тапанова, ще 6,5 млн грн перерахував адвокат Сергій Свириба.

До слова, адвокат Фомін також сплатив за Єрмаком покращену камеру в СІЗО – щоб підопічний міг перебувати у платній одиночній камері. 

