Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнули три автомобілі

У селі Лиманка біля Одеси внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виникло загорання одразу трьох легкових автомобілів. Як інформує «Главком», про це повідомили в управлінні ДСНС в Одеській області.

Автомобільна аварія сталася пізно увечері 9 травня.

Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок ДТП загинула одна особа, ще п’ятеро постраждали.

Усі обставини події встановлює поліція.

