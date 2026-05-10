Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнули три автомобілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу
фото: ДСНС Одещини

Через аварію, яка супроводжувалася пожежею, загинула одна особа

У селі Лиманка біля Одеси внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виникло загорання одразу трьох легкових автомобілів. Як інформує «Главком», про це повідомили в управлінні ДСНС в Одеській області.

Автомобільна аварія сталася пізно увечері 9 травня.

Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок ДТП загинула одна особа, ще п’ятеро постраждали.

Усі обставини події встановлює поліція.

Нагадаємо, у курортному селі Татарів на Прикарпатті сталася ДТП за участі легкового автомобіля Volkswagen та туристичного автобуса Neoplan. Внаслідок зіткнення легковий автомобіль злетів з дороги в річку.

Раніше на трасі Київ – Чоп сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На об’їзній дорозі Львова, у районі відпочинкового комплексу «Мала Швейцарія», зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка компанії «Нова пошта». Аварія призвела до загибелі людей та значного ускладнення руху на стратегічній магістралі. 

Також у Польщі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули двоє молодих українців – 20-річна дівчина та 22-річний хлопець.

