Головна Техно Авто
search button user button menu button

На об'їзній Львова сталася смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На об'їзній Львова сталася смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп
Правоохоронці попереджають про перекриття двох смуг руху в напрямку Львова
фото: поліція Львівської області

Легковик вщент розтрощило об фуру «Нової пошти»

Сьогодні, 9 травня, на трасі Київ – Чоп сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На об’їзній дорозі Львова, у районі відпочинкового комплексу «Мала Швейцарія», зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка компанії «Нова пошта». Аварія призвела до загибелі людей та значного ускладнення руху на стратегічній магістралі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців о 12:53. Сила удару була настільки потужною, що легковий автомобіль фактично перетворився на купу металобрухту – машина розбита вщент. У вантажівки «Нової пошти» зафіксовано значні пошкодження моторного відсіку. На жаль, у поліції підтвердили наявність загиблих у цій ДТП, проте точна кількість жертв наразі встановлюється слідчо-оперативною групою.

На об'їзній Львова сталася смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп фото 1
фото: соцмережі

Правоохоронці попереджають про перекриття двох смуг руху в напрямку Львова, наразі патрульні забезпечують реверсивний рух.

Нагадаємо, у Польщі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули двоє молодих українців – 20-річна дівчина та 22-річний хлопець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Трагедія сталася у четвер, 7 травня, близько 15:00 у населеному пункті Поражин Великопольського воєводства. За попередніми даними, автомобіль Volkswagen Passat, яким керував 22-річний українець, раптово виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку.

Рятувальники намагалися реанімувати водія та його 20-річну пасажирку безпосередньо на місці аварії. Попри зусилля медиків, врятувати молодих людей не вдалося – обоє померли від отриманих травм.

Читайте також:

Теги: Львівщина ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція розслідує ДТП
Врізався у дерево: на Вінниччині загинув неповнолітній мотоцикліст
23 квiтня, 21:32
52-річний водій автомобіля ЗАЗ здійснив зіткнення з велосипедисткою
У Березані внаслідок зіткнення з автомобілем загинула велосипедистка
24 квiтня, 13:14
Пасажирку авто, яке знесло електроопору, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні
На Вишгородщині автівка знесла бетонну електроопору, пасажирка авто у лікарні
27 квiтня, 16:57
Внаслідок зіткнення пасажирка Lanos, 63-річна жінка, отримала тяжкі травми, від яких померла на місці аварії
Смертельна ДТП за участі трьох авто сталася на Дарницькому мосту у Києві (відео)
29 квiтня, 10:14
Поліція розпочала розслідування причин аварії
Автобус злетів у Сену біля Парижа: що відомо про стан пасажирів
1 травня, 02:43
Лістерія найчастіше передається через забруднені харчові продукти, зокрема немиті салатні мікси
Винне листя салату? Мешканець Львівщини потрапив до реанімації
1 травня, 12:49
Внаслідок ДТП обійшлося без постраждалих
Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
4 травня, 15:25
Суд виправдав нардепа Андрія Ніколаєнка у резонансній аварії
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину
6 травня, 17:17
Поліція Львівської області розслідує загибель дитини
На Львівщині загинув 11-річний хлопчик – підозрюють підлітка
Сьогодні, 01:26

Авто

На об'їзній Львова сталася смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп
На об'їзній Львова сталася смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп
Рекорд квітня: українці ввезли понад 19 тисяч вживаних авто
Рекорд квітня: українці ввезли понад 19 тисяч вживаних авто
Ветерани можуть оформити автоцивілку безплатно: що для цього потрібно
Ветерани можуть оформити автоцивілку безплатно: що для цього потрібно
Нові авто стали нішевим товаром: частка впала у сім разів за 15 років
Нові авто стали нішевим товаром: частка впала у сім разів за 15 років
Категорії водійських прав можуть змінити: зареєстровано законопроєкт
Категорії водійських прав можуть змінити: зареєстровано законопроєкт
Скрутити пробіг більше не вдасться: Європейський союз готує заборону
Скрутити пробіг більше не вдасться: Європейський союз готує заборону

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua