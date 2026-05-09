На об'їзній Львова сталася смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп

Правоохоронці попереджають про перекриття двох смуг руху в напрямку Львова

Легковик вщент розтрощило об фуру «Нової пошти»

Сьогодні, 9 травня, на трасі Київ – Чоп сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На об’їзній дорозі Львова, у районі відпочинкового комплексу «Мала Швейцарія», зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка компанії «Нова пошта». Аварія призвела до загибелі людей та значного ускладнення руху на стратегічній магістралі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців о 12:53. Сила удару була настільки потужною, що легковий автомобіль фактично перетворився на купу металобрухту – машина розбита вщент. У вантажівки «Нової пошти» зафіксовано значні пошкодження моторного відсіку. На жаль, у поліції підтвердили наявність загиблих у цій ДТП, проте точна кількість жертв наразі встановлюється слідчо-оперативною групою.

фото: соцмережі

Правоохоронці попереджають про перекриття двох смуг руху в напрямку Львова, наразі патрульні забезпечують реверсивний рух.

Нагадаємо, у Польщі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули двоє молодих українців – 20-річна дівчина та 22-річний хлопець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Трагедія сталася у четвер, 7 травня, близько 15:00 у населеному пункті Поражин Великопольського воєводства. За попередніми даними, автомобіль Volkswagen Passat, яким керував 22-річний українець, раптово виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку.

Рятувальники намагалися реанімувати водія та його 20-річну пасажирку безпосередньо на місці аварії. Попри зусилля медиків, врятувати молодих людей не вдалося – обоє померли від отриманих травм.