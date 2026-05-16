У Львові чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика

Надія Карбунар

У суботу, 16 травня, у Львові на вулиці Гната Хоткевича невідомий чоловік влаштував переполох. Він зробив серію пострілів у повітря поруч із місцем, де гралися діти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

Занепокоєна очевидиця негайно викликала правоохоронців, вказавши інспекторам роти тактико-оперативного реагування (ТОР) на чоловіка з предметом, схожим на зброю. За словами жінки, його дії неабияк налякали дітей довкола.

ТОРівці миттєво оцінили ситуацію. Вони обережно наблизилися до зловмисника з різних боків, блискавично вибили пістолет із його рук та жорстко затримали хулігана.

Слідчо-оперативна група встановила, що 34-річний чоловік встиг здійснити близько десяти пострілів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Імовірно, зброя була пневматичною, її вилучили для проведення експертизи. Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. За вчинене хуліганство (ч. 4 ст. 296) йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Напередодні у Києві патрульні затримали чоловіка, який під час бійки відкрив вогонь в Оболонському районі. Після пострілу підозрюваний разом із супутниками втік на автомобілі Peugeot, однак поліцейські виявили транспортний засіб у Дніпровському районі столиці та затримали ймовірного стрільця. 

Також у Світловодську на Кіровоградщині поліція затримала посадовця міської ради, який влаштував стрілянину безпосередньо у приміщенні мерії. У результаті інциденту двоє людей отримали поранення.

