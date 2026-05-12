Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Ірпені вантажівка збила восьмирічну дівчинку на самокаті, дитина померла у лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В Ірпені вантажівка збила восьмирічну дівчинку на самокаті, дитина померла у лікарні
Аварія сталася близько 08:00 ранку
фото: поліція Київщини/Facebook

Поліцейські затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Сьогодні, 12 травня, в місті Ірпінь сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула восьмирічна дитина. Дівчинку збила вантажівка під час виконання маневру. Про це повідомила поліція Київщини, інформує «Главком».

Повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців близько 08:00 ранку. За попередніми даними слідства, 51-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego на перехресті вулиць Центральної та Донцова здійснював поворот праворуч. Під час маневру він скоїв наїзд на малолітню дівчинку, яка в цей час перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок зіткнення дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була терміново госпіталізована. Попри всі зусилля лікарів, врятувати життя восьмирічної дівчинки не вдалося – вона померла у медичному закладі.

Поліцейські затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Водію загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, подібна трагедія сталася на початку травня у селищі Гатне Фастівського району. Водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми. Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.

Читайте також:

Теги: смерть дитина ДТП Ірпінь Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті ДТП спецавто опинилося на металевому відбійнику
На Столичному шосе перекинувся сміттєвоз (відео)
13 квiтня, 10:30
Фахівці наголошують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: як вберегтися
13 квiтня, 19:15
Богдан Сергеєв загинув під час атаки безпілотників
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
15 квiтня, 19:13
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
16 квiтня, 05:05
Сьогодні в паспорті Євгена у графі «місце народження» чітко вказано: 26 квітня 1986 року, місто Чорнобиль
Остання народжена у Чорнобилі дитина: де вона зараз та чим займається
26 квiтня, 16:15
Суд визнав чоловіка винним у катуванні малолітньої дитини
На Київщині чоловік катував двох дітей співмешканки: що вирішив суд
28 квiтня, 12:47
Наразі на місці події ще працюють правоохоронці
Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
3 травня, 22:12
Наслідки ворожого обстрілу на Київщині у ніч на 5 травня 2026 року
Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок: наслідки ударів по Київщині 5 травня
5 травня, 08:19
У Техасі шестеро людей загинули від теплового удару в зачиненому залізничному контейнері
У Техасі шестеро людей загинули від теплового удару в зачиненому залізничному контейнері
Сьогодні, 05:42

Новини

Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів
Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів
Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні
Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні
В Ірпені вантажівка збила восьмирічну дівчинку на самокаті, дитина померла у лікарні
В Ірпені вантажівка збила восьмирічну дівчинку на самокаті, дитина померла у лікарні
Поліція Київщини отримала нового керівника: перша заява очільника
Поліція Київщини отримала нового керівника: перша заява очільника
П’яний водій Mercedes врізався у відбійник у Святошині (відео)
П’яний водій Mercedes врізався у відбійник у Святошині (відео)
Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми
Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua