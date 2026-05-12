В Ірпені вантажівка збила восьмирічну дівчинку на самокаті, дитина померла у лікарні

Сьогодні, 12 травня, в місті Ірпінь сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула восьмирічна дитина. Дівчинку збила вантажівка під час виконання маневру. Про це повідомила поліція Київщини, інформує «Главком».

Повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців близько 08:00 ранку. За попередніми даними слідства, 51-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego на перехресті вулиць Центральної та Донцова здійснював поворот праворуч. Під час маневру він скоїв наїзд на малолітню дівчинку, яка в цей час перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок зіткнення дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була терміново госпіталізована. Попри всі зусилля лікарів, врятувати життя восьмирічної дівчинки не вдалося – вона померла у медичному закладі.

Поліцейські затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Водію загрожує до восьми років позбавлення волі.

